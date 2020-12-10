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رياضة

القيعي: تصريحات باتشيكو عن الأهلي ممنهجة لخداع جماهير الزمالك

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:50 م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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محمد رشاد
طالب عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي، المسئولين عن الرياضة المصرية بتطبيق الشفافية بشأن معرفة مصادر دخل أندية الدوري المصري الممتاز.

وأوضح القيعي قائلا: "لازم يكون فيه شفافية وكل ناد يقول فلوسه ومصادر الإنفاق بتاعته بتيجي منين بدلا من غسيل الأموال".

وقال القيعي  في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: "الموسم القادم صعب للغاية والأهلي في حاجة لكل لاعب ولا بد من تطبيق سياسة التدوير بسبب الإجهاد الذي سيضرب اللاعبين".

أردف: "لازم يفسر معنى الاعتداء على الحكم في المباريات ولازم يتحدد الفعل ولازم يتوضح إن كان هيعتمد على تقرير الحكم أو المراقب أو فيديو المباراة أو فيديوهات من الخارج".

شدد: "أسهل حاجة لأي واحد يخسر أنه يتنصل من الهزيمة وبعدين ما هو الظلم اللي وقع على باتشيكو؟ وخبرته اللي هي 12 مباراة وساب الزمالك وهرب وبعدين بعد ما رجع لعب كام مباراة؟".

استرسل: "تصريحات باتشيكو عن مساعدة الحكام للأهلي شكل ممنهج لخداع جماهير الزمالك بغير الحقيقة وإقناعهم بالمظلومية، ولتبرير الهزيمة ولعدم مناقشتهم في الأسباب الحقيقة لفوز الأهلي وخسارتهم للمباراة".
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