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أخبار العالم

الإمارات: التطبيع بين المغرب وإسرائيل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:48 م
علم الإمارات
علم الإمارات
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شيماء مصطفى
أشادت الإمارات بقرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على جميع منطقة الصحراء المغربية.

ووفقًا لوكالة الأنباء المغربية "وام"، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، موقف الإمارات التاريخي والثابت في دعم المغرب الشقيق في سيادته على كافة أراضيه، لافتة إلى أهمية القرار الأمريكي في الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحبت الإمارات بقرار المملكة المغربية استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وأشادت الوزارة بقرار المغرب السيادي، معربة عن أملها في أن يكون لاستئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.

كما أبدت الوزارة تمنياتها بأن يساهم هذا الاتفاق في دعم سعي المنطقة المشترك لتحقيق الأمن والازدهار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".

وأضاف أنه وقع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس على القرار التاريخي بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال نتنياهو، اليوم الخميس، إن اتفاق التطبيع مع المغرب تاريخي، مؤكدا أنه دفعة جديدة عظيمة للسلام.
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