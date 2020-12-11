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أستاذ هندسة بترول يكشف مميزات تعديل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول، أن استراتيجية نقل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي استراتيجية حديثة على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة.

وقال القليوبى، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن عوادم السيارات المتقادمة أي التي صنعت قبل الثمانينات والتسعينات" يساوى 100 مرة ضعف السيارات الحديثة، لافتا إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يوفر فاتورة اقتصادية كبيرة بالنسبة للمواطن والدولة، كما يقلل التلوث.

وتابع أستاذ هندسة البترول قائلا:"القيادة السياسية تسير بسرعة تفوق السرعات الأقتصادية العادية".
 
ووجه الرئيس بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض احدث ما تم التوصل اليه فنيًا في هذا الاطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا استعرض خطط الوزارة والآليات التنفيذية لتنفيذ البرنامج القومي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خاصةً من محطات التموين بالغاز الطبيعي، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركات البترول العاملة في مصر.

ووجه الرئيس بتكثيف برامج التوعية بكافة جوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلًا عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.



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