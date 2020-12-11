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محافظات

رقم ضخم.. تعرف على عدد سكان محافظة القاهرة حاليا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
تعرف على عدد سكان
تعرف على عدد سكان محافظة القاهرة حاليا
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عبد العزيز جمال
كشف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن حجم التحديات وعدد السكان في محافظة القاهرة.

وأكد عبد العال في تصريحات صحفيه أن محافظة القاهرة يبلغ عدد سكانها ما يقارب 11 مليون نسمة وتنقسم الى 38 حيا.
 
وأوضح أن محافظة القاهرة تمثل مكانًا رائدًا للاستثمار والتنمية اذا ما تم الاستفادة من موقعها المتميز وثرواتها المتنوعة  ، ورغم جهود المحافظة المستمرة فى تحسين حياه المواطن وتوفير الخدمات المختلفة بجودة لائقة ، فإن هناك عدد من التحديات التى تواجه القاهرة والتي لا يمكن مواجهتها والقضاء عليها الا بدعم الشفافية والنزاهة لدي اجهزة الدولة.

وأوضح المحافظ أن تلك المشكلات والتحديات تتمثل في المرور ووسائل النقل ، والمباني المخالفة والتعديات على أملاك الدولة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين ، والعشوائيات، وفرص الاستثمار ، والحفاظ على المباني التراثية . 

واوضح المحافظ أن الدور الوطنى الذي تقوم به البنوك المصرية والمؤسسات الاقتصادية فى حوكمة الاقتصاد المصري كل ذلك واهدافة لا يؤتي ثماره إلا من خلال إعلام وطنى يعرف مسئولياته لتوعية المواطنين بضرورة مكافحة الفساد على كافة اصعدة المجتمع وتحويله إلى ثقافة عامة وليس فقط باعتبار الفساد ممارسة ضارة داخل جهاز الدولة الادارى ولكن ومن خلال تعاون كل مؤسسات الدولة وعلى راسها جهاز رقابى  هام اوكل له تلك المسئولية هو هيئة  الرقابة الادارية .
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