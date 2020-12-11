وكيل كلية التربية الرياضية: تم وضع جدول مكثف للطلاب المشاركين في عرض المتحف

قال الدكتور عبد العزيز معارك وكيل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان إن الكلية تشارك في احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الوطني بالفسطاط .





وصرح الدكتور معارك أن الكلية مشاركة ب 23 طالبا من طلاب الفرقة الأولى للمشاركة في احتفالية نقل المومياوات الملكية والتي تتضمن نقل 22 مومياء لملوك وملكات من الأسرة 22 وال 23 .





وأكد الدكتور عبد العزيز أن الكلية وضعت جدول مكثف الطلاب المشاركين فى الاحتفالية لتعويض ما فتهم من محاضرات أثناء تواجدهم فى بروفات لنقل المومياوات .





كما أشار أن يوم السبت اول أيام الجدول الدراسي المكثف الطلاب والحضور إجباري الطلاب المشاركين بعرض المومياوات الملكية -والمحولين _ الباقين للإعادة وتقليل الاغتراب ، وان الحضور اختياري لباقي طلاب الفرق الدراسية بالكلية لمن له الرغبه فى الحضور منهم .









جدير بالذكر الدكتور عماد العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين الهرم بجامعة حلوان قال إن الكلية لم تحدد بعد امتحانات الميد ترم وأن العام الدراسي يسير بصورة طبيعية.





وأشار عميد كلية التربية الرياضية بنين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الكلية لم تحدد بعد مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 ومجلس الكلية سوف يجتمع ويحدد مواعيد امتحان الميد ترم.





جدير بالذكر الدكتور عماد العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين الهرم بجامعة حلوان قال إن الكلية لم تحدد بعد امتحانات الميد ترم وأن العام الدراسي يسير بصورة طبيعية.





وأشار عميد كلية التربية الرياضية بنين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الكلية لم تحدد بعد مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 ومجلس الكلية سوف يجتمع ويحدد مواعيد امتحان الميد ترم.



