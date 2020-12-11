البحرين تسجل 137 إصابة جديدة بـ كورونا





أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وسجلت الوزارة 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





يأتي ذلك بعد إجراء فحوصات بلغ عددها 11002 اليوم الخميس، ما أظهر تسجيل 137 حالة قائمة جديدة منها 75 حالة لعمالة وافدة، و50 حالة لمخالطين، و12 حالة قادمة من الخارج.





وحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، سجلت الوزارة 166 حالة تعافي جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء في البحرين 86684.





فيما بلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 6 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 11 حالة.