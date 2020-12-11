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فن

أختي وصاحبتي.. هالة صدقي تهنئ إلهام شاهين بعد حصولها على جائزة أحسن ممثلة بالقاهرة السينمائي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأت الفنانة هالة صدقي  الفنانة الهام شاهين على تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي بعد  حصولها بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew " .

ونشرت هالة صدقي صورة لها مع الهام شاهين من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ". 

وعلقت هالة صدقى قائلة : " مبروك لأختي وصاحبتي ورفيقه مشوار طويل جائزه احسن ممثله في مهرجان القاهرة عن فيلم حظر تجوال ". 

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وفازت الفنانة إلهام شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

"حظر تجول" شهد المهرجان عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

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