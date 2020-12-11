ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:53 م
بوسي شلبي
بوسي شلبي
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الإعلامية بوسي شلبي على المشاركة مساء أمس في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، حيث شاركت متابعيها ببعض الصور التي كشفت عن إطلالتها في هذا الحدث.

ظهرت بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بأنه مجسم  و بحزام حول الخصرمما كشف عن رشاقتها كما تميز باللون الأسود.

حمل فستان بوسي شلبي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، فيما بلغ سعره 2800 درهم إماراتي وبعد الخصم 2240درهم .

اقرأ إيضا..

أكملت بوسي شلبي إطلالتها بكلاتش لامع باللون الفضي، فيما تزينت ببعض المجوهرات القيمة التي منحتها إطلالة متكاملة.

بدت بوسي شلبي بتسريحة الشعر المرفوع، فيما لفتت الأنظار بمكياجها الصاخب الذي كان من أنامل خبيرة التجميل دينا الكاشف و ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان أبيض.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بفستان أخضر لامع .. عبير صبرى تتألق برفقة زوجها في ختام مهرجان الجونة

بعد شائعات الزواج .. درة تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بإطلالة ناعمة.. كندة علوش تتألق على السجادة الحمراء بالجونة

مرصعة بالألماس.. سعر خيالي لـ ساعة إلهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بمكياج صاخب.. شاهد إطلالة بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. اعترافات فتاة الزواج العرفي بثري عربي: طلب أن يجمعني وزوجته الأولى في سرير واحد.. خاص بالمستندات

وزير النقل يعلن وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف من كوريا الجنوبية

هيئة الرقابة في السعودية: إيقاف متهمين بالفساد واستغلال نفوذ بينهم 7 ضباط

سنظل أوفياء.. عايشين أيام هباب.. طارق الشيخ يبهر الجميع بـ أغنية لـ الأهلي والزمالك

فيديو جراف.. يسرا اللوزي تبرر نشر صورتها شبه عارية

صحفي مغربي يهاجم الكاف بعد نقل السوبر الأفريقي إلى قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

بعد إثارتها الجدل .. رانيا يوسف تنشر فيديو جديد لفستانها في ختام مهرجان القاهرة

جنة جديدة في محافظة القاهرة.. حكاية بحيرة عين الصيرة من مستنقع قمامة لساحرة العيون.. شاهد