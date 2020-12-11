بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على المشاركة مساء أمس في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، حيث شاركت متابعيها ببعض الصور التي كشفت عن إطلالتها في هذا الحدث.





ظهرت بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بأنه مجسم و بحزام حول الخصرمما كشف عن رشاقتها كما تميز باللون الأسود.





حمل فستان بوسي شلبي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، فيما بلغ سعره 2800 درهم إماراتي وبعد الخصم 2240درهم .





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أكملت بوسي شلبي إطلالتها بكلاتش لامع باللون الفضي، فيما تزينت ببعض المجوهرات القيمة التي منحتها إطلالة متكاملة.





بدت بوسي شلبي بتسريحة الشعر المرفوع، فيما لفتت الأنظار بمكياجها الصاخب الذي كان من أنامل خبيرة التجميل دينا الكاشف و ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.



