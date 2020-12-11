قبل طرحها في السوق الأمريكي في يناير.. مواصفات نيسان أرمادا 2021.. صور

كشفت شركة نيسان عملاق السيارات اليابانية عن طرازها الجديد وهي نيسان أرمادا لعام 2021 ، وأعلنت عن تحديثات السيارة.



وتتميز نيسان أرمادا 2021 الجديدة بتصميم خارجي محدث وتقنيات جديدة،ويتم طرحها في السوق الامريكي في يناير من 2021 ، وشهد الجسد الخارجي للسيارة تغير أيضا ، حيث تمتلك السيارة مصدات أمامية وخلفية ن وكذلك المصابيح الامامية والخلفية أخرة بتقنية الـ LED



أما المقصورة الداخلية للسيارة لنيسان ارمادا 2021 ، فسنجد أن الشركة اليابانية، زودت سيارتها بشاشة بقاس 12.3 بوصة بنظام المعلومات الترفيهية ، والتي تعتبر أكبر شاشة في هذه الفئة بحسب ما كشفته نيسان .



وتتميز السيارة بمحرك V8 بسعة 5.6 لتر ، وقوة 400 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات ، وتتوافر السيارة بالدفع الثنائي أو الرباعي ، وتمتلك نظام تعليق أمامي وخلفي مستقبل ، وتتمتع السيارة بحد أقصى للسحب يصل إلى 3855 جرام .



وكانت شركة نيسان كشفت عن أول صور رسمية لداخلية نيسان قشقاي nissan qashqai 2022 الجيل الجديد المرتقب تقديمه في الفترة المقبلة و التي تتميز بمقصورة داخلية محسنه بالكامل.



وتأتي نيسان قشقاي nissan qashqai 2022 بأحدث من تكنولوجيا مقارنة بالسابق وتشمل التحديثات اضافة شاشة عدادات 12.3 انتش مع شاشة 9 انش تاتش للنظام الترفيهي .



