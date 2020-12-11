ماذا يحدث للجسم عند ممارسة رياضة المشى

ما لايتخيله الكثير من الناس أن ممارسة رياضة المشي البسيطة ستساعد فى علاج العديد من المشكلات الصحية والنفسية.

ووفقا لما ذكره موقع " برايت سايد" أن ممارسة رياضة المشي بشكل جيد مفيد بقدر كبير للجسم والعقل بالكامل، إليكم أبرزها:





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1. تغييرات الدماغ الإيجابي

يساعد فى منع الخرف المبكر، والحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وتحسين الصحة النفسية بشكل عام، ناهيك عن تقليل الإجهاد الذهني والحفاظ على مستوى أعلى من الإندورفين.





2. تحسين البصر

على الرغم من أن العيون قد تبدو وكأنها آخر شيء يتم ربطه بالساقين ، إلا أن المشي يفيد صحتهم أيضًا، قد يساعد أيضًا في محاربة الجلوكوما عن طريق تخفيف ضغط العين.





3. الوقاية من أمراض القلب

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن المشي لا يقل فاعلية عن الجري عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أمراض القلب أو السكتة الدماغية، يساعد هذا النشاط على تجنب مشاكل القلب عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية.





4. زيادة حجم الرئة

المشي هو تمرين هوائي يزيد من تدفق الأكسجين في مجرى الدم ويساعد في تدريب رئتيك ، وكذلك التخلص من السموم والفضلات، بسبب التنفس الأفضل والأعمق ، يمكن أيضًا تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بأمراض الرئة.





5. تأثيرات مفيدة على البنكرياس

قد يكون من الصعب تصديق ذلك ، لكن تبين أن المشي لممارسة الرياضة هو أداة أكثر فاعلية في الوقاية من مرض السكري من الجري، يظهر هذا البحث أن مجموعة من "المشاة" أظهروا تحسنًا في تحمل الجلوكوز بمعدل 6 مرات تقريبًا (أي مدى امتصاص الخلايا لسكر الدم جيدًا) مقارنة بمجموعة من "العدائين" على مدى 6 أشهر فترة تجريبية.





6. تحسين الهضم

30 دقيقة من المشي كل يوم لا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون في المستقبل فحسب ، بل تحسن من عملية الهضم والإمساك من خلال المساعدة في تنظيم حركات الأمعاء.





7. تقوية العضلات

يمكن أيضًا تحقيق تناغم العضلات وفقدان الوزن (في حالات زيادة الوزن) من خلال المشي. يمكن اعتبار ممارسة المشي 10000 خطوة يوميًا بمثابة تمرين فعلي في صالة الألعاب الرياضية ، خاصة إذا أضفت بعض الفواصل الزمنية أو تمشي شاقة، بالإضافة إلى ذلك ، تأثيره منخفض وليس هناك وقت للتعافي ، مما يعني عدم وجود آلام في العضلات ويأسف لفقدان تمرين الغد بسبب الألم الشديد في اليوم التالي.





8. أقوى العظام والمفاصل

يمكن أن يوفر المشي مزيدًا من حركة المفاصل ، ويمنع فقدان كتلة العظام ، بل ويقلل من خطر الإصابة بالكسور، و مؤسسة التهاب المفاصل توصي المشي باعتدال لا يقل عن 30 دقيقة يوميا على أساس منتظم للحد من الألم في المفاصل، جنبا إلى جنب مع تصلب والتهاب.





9. تخفيف آلام الظهر





قد يصبح المشي منقذًا حقيقيًا للحياة لأولئك الذين يعانون من آلام الظهر أثناء تمارين عالية التأثير، نظرًا لأنه نشاط منخفض التأثير ، فلن يسبب المزيد من الألم أو الانزعاج ، مثل الجري أو HIT، يساهم المشي في تحسين الدورة الدموية داخل هياكل العمود الفقري ويحسن الوضع والمرونة وهو أمر حيوي لصحة العمود الفقري.





10. عقل أكثر هدوءًا