AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها ممارسة رياضة المشي.. نصائح مهمة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
تعاني المرأة الحامل من مشكلة احتباس السوائل، وقد تصاب بعض الحوامل باحتباس البول نتيجة بعض العادات اليومية الخاطئة أو  وجود خلل في وظائف الكليتين وآدائها أو بسبب إرتفاع ملحوظ في ضغط الدّم أو نتيجة تسمم الحمل الذي يحدث خلال  الأشهر الأخيرة  من فترة الحمل.

وفي هذا السياق كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عن أبرز النصائح التي تساعد الحوامل في تجنب مشكلة احتباس السوائل عند المرأة الحامل و تتمثل في:

اقرأ إيضا..

- عليكي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن
- إبتعدي عن تناول الأطعمة المالحة أو التي تحتوي على الكثير من التوابل
- احرصي على شرب كمية كافية من المياه فهي بدورها تخفف من مشكلة احتباس السوائل
- الإعتدال بشرب الكافيين
- القيام بممارسة رياضة المشي يوميًا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أضرار لن تتوقعها.. أسباب وأعراض ارتجاع المريء.. وأبرز الطرق الطبيعية لعلاجه.. ونصائح للحامل لتجنبه

بدون آثار جانبية.. 5 أطعمة لعلاج احتباس البول

تحمي من سكر الحمل.. فوائد الرياضة للحامل

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه.. سلمى حايك تثير الجدل على شاطئ البحر

كيف تتغلب على النقطة العمياء أثناء القيادة؟

جت الحزينة تفرح.. رصاصة تخترق صدر عريس ليلة زفافه وتصرف غريب من العروس

دعاء الرسول في صلاة الفجر

هشام حنفي يكشف مفاجآت: هناك تحقيق من مجلس الأهلي مع فايلر.. فيديو

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان على الموضة.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار فى الساحل

بإطلالة كاجوال.. ساندي علي تتألق في أحدث ظهور لها

هاني الناظر لـ صدى البلد: لا وجود لـ موجة ثانية من كورونا.. والأولى لم تنتهِ بعد