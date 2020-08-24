أبرزها ممارسة رياضة المشي.. نصائح مهمة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم

تعاني المرأة الحامل من مشكلة احتباس السوائل، وقد تصاب بعض الحوامل باحتباس البول نتيجة بعض العادات اليومية الخاطئة أو وجود خلل في وظائف الكليتين وآدائها أو بسبب إرتفاع ملحوظ في ضغط الدّم أو نتيجة تسمم الحمل الذي يحدث خلال الأشهر الأخيرة من فترة الحمل





وفي هذا السياق كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عن أبرز النصائح التي تساعد الحوامل في تجنب مشكلة احتباس السوائل عند المرأة الحامل و تتمثل في:





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- عليكي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

- إبتعدي عن تناول الأطعمة المالحة أو التي تحتوي على الكثير من التوابل

- احرصي على شرب كمية كافية من المياه فهي بدورها تخفف من مشكلة احتباس السوائل

- الإعتدال بشرب الكافيين

- القيام بممارسة رياضة المشي يوميًا



