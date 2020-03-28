AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

6 تحذيرات أثناء ممارسة رياضة المشي

السبت 28/مارس/2020 - 05:05 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
يفصل الكثير من الأشخاص ممارسة رياضة المشى ولا يعلم متى يتوقف عن ممارستها لعدم الإصابة بأمراض أخرى، لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال بعض التحذيرات أثناء ممارسة رياضة المشي:

1) يجب التوقف عند الشعور بالدوار، الإرهاق الشديد، أو صعوبة التنفس.
2) يجب تجنب رياضة المشي تحت الشمس مباشرة.
3) تجنب مزاولة المشي بدون مرافق عند الإصابة بالأمراض المزمنة.
4) يجب الانتباه للطريق أثناء المشي لتفادي السقوط.
5) تجنب الأكل أثناء المشي أو بعده مباشرة لتفادي الاضطرابات في عملية الهضم.
6) يجب شرب الماء باستمرار وعلى دفعات أثناء المشي وبعده.

علامات المشي الجيد:
المشي الصحيح يعني أن تقطع ٣ أميال في الساعة (الميل يعادل ١٦٠٠ متر أي كيلومتر ونصف تقريبًا)، ويعني الهرولة وليس التنزه، ويمكن الاستعانة بتطبيقات الأجهزة الذكية لحساب المسافة المقطوعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يكشف 8 إشارات تنذر باحتمالية الإصابة بأزمة قلبية خلال شهر

تمارين تسخين لتفادي الإصابات أثناء القيام بأداء الرياضة.. فيديو

فوائد المشى.. يعزز المناعة و يقى من أمراض القلب أبرزها

لا تفوتك معرفتها.. 7 نصائح فعالة للتخلص من الحموضة

بعد نقله إلى المستشفى.. تعرف على مرض عماد متعب

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في طرابلس

ليس الخفاش وحده.. آكل النمل الحرشفي متهم آخر بالتسبب في ظهور فيروس كورونا

ننشر أحدث تصريحات وزير التعليم: ماحدش هايسقط.. واستعدادات لعزل الطالب المريض في لجان امتحانات الثانوية

لمدة أسبوعين.. تطبيق حظر كلي في تلك المناطق السعودية

أول تعليق لمسئول إماراتي على اتصال الأسد وبن زايد

وزير التعليم : الثانوية العامة السنة الجاية هتكون مختلفة ومافيهاش دروس خصوصية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارات حمراء وصفراء داخل مراكز التسوق في السعودية لحماية المتسوقين

بعد اكتشاف تأثيره في علاج كورونا.. 10 معلومات عن تطعيم الدرن صاحب أشهر علامة في أذرع المصريين

مين أحلى؟ هنا الزاهد ورضوى الشربينى تتألقان بنفس الجمبسوت