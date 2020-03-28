6 تحذيرات أثناء ممارسة رياضة المشي

يفصل الكثير من الأشخاص ممارسة رياضة المشى ولا يعلم متى يتوقف عن ممارستها لعدم الإصابة بأمراض أخرى، لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال بعض الت حذيرات أثناء ممارسة رياضة المشي:





1) يجب التوقف عند الشعور بالدوار، الإرهاق الشديد، أو صعوبة التنفس.

2) يجب تجنب رياضة المشي تحت الشمس مباشرة.

3) تجنب مزاولة المشي بدون مرافق عند الإصابة بالأمراض المزمنة.

4) يجب الانتباه للطريق أثناء المشي لتفادي السقوط.

5) تجنب الأكل أثناء المشي أو بعده مباشرة لتفادي الاضطرابات في عملية الهضم.

6) يجب شرب الماء باستمرار وعلى دفعات أثناء المشي وبعده.





علامات المشي الجيد: