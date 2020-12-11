استشاري أوبئة: كورونا أسوأ جائحة في العالم خلال 100 عام

أكد الدكتور بسام حجاوي، استشاري الأوبئة، من دولة عمان ، إن جائحة كورونا ، هي الأسوأ ، بالعالم أجمع ، منذ 100 عام مضت ، موضحا أنه على الرغم من أن عدد وفياتها ليس مثل الأوبئة الأخرى، ولكنه أكبر الأوبئة انتشارا وعلى نطاق واسع بالعالم.





وأضاف بسام حجاوي، خلال مكالمة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" ، أن الدول الأوروبية تشهد انتكاسة ثانية ، من انتشار كورونا، لافتا إلى أن السبب الأساسي، للانتكاسات المتتالية في أوروبا ، وجود بعض الاختراقات ، في قوانين الفتح الجزئي للاقتصاد.





وأعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل حصيلة قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إنه رصد 613 حالة وفاة جديدة بسبب المرض، فيما سجل 28,585 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وأشار المركز إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في روسيا ارتفع إلى 2,597,711 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 45,893 حالة وفاة.





وأضاف المركز أن 26171 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و59840 شخصا.





وفي إطار المجهودات التي تبذلها السلطات الصحية لمكافحة الوباء، بدأت روسيا حملة تطعيم شاملة الأسبوع الماضي، بدأت بالفئات الأكثر عرضة لخطر الوباء لتشمل جميع سكان البلاد.





وسجلت السلطات الصحية في موسكو 7215 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، تليها مدينة بطرسبورغ حيث تم تسجيل 3779 إصابة.





وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، الأسبوع الماضي، عن البدء في حملة تطعيم تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثم تشمل باقي سكان روسيا.





وقال رئيس معهد "جاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ألكسندر جينسبرج، أمس الخميس، إن أكثر من 150 ألفا من سكان روسيا تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا حتى الآن.





ومن المقرر أن تنطلق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، في جميع المناطق قبل نهاية الأسبوع الحالي.





وستبدأ عملية التلقيح للمواطنين بشكل جزئي بحسب تعليمات الرئيس الروسى بوتين وتستهدف الكوادر الطبية وقوات الجيش ، ووفقا لتصريحات وزير الدفاع الروسى فإنه من أجل زيادة التطعيم من المقرر وحتى نهاية العام تسلم ما يصل إلى 100 ألف جرعة من اللقاح .





وتسلمت وزارة الدفاع الروسية قبل ذلك أكثر من أربعة عشر ألف جرعة وزعت على المناطق العسكرية والأسطول الشمالى ، والجهاز المركزى للوزارة مع تلقيح أكثر من 8 آلاف عسكرى حاليا.



