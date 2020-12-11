الدينار الكويتي الأغلى.. أسعار العملات العربية في ختام تعاملات الأسبوع

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتي 48.75 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع وهو السعر الأعلى بين العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري 40.41 جنيه للشراء و 41.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع.

وحقق الجنيه المصرى أداءً جيدًا منذ بداية العام الجارى برغم أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 40 قرش أمام الجنيه فى أول 10 شهور من 2020.

وعلى جانب آخر، قال صندوق النقد الدولى فى تقريره حديث صادر عن مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.





وأكد صندوق النقد الدولى أنه فمن الضرورى مواصلة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري.





وتعد العملة المصرية من أقدم العملات المتداولة وشهد استقرار كبير فى قيمته عقب قرار تحرير سعر الصرف الأخير فى 3 نوفمبر 2016، وينقسم الجنيه إلى 100 قرش أو 1000 مليم صادرة عن البنك المركزي المصري ، ويستخدم رمز الأيزو 4217 للإشارة إلى الجنيه المصري بالأحرف EGP ، ولقد تم إقرار إصدار الجنيه المصري عام 1834م، وتم صكه وتداوله عام 1836 م.