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ديني

هل الكحول ينقض الوضوء.. الإفتاء تجيب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:14 م
هل الكحول ينقض الوضوء..
هل الكحول ينقض الوضوء.. الإفتاء تجيب
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محمود ضاحي
هل الكحول ينقض الوضوء.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الكحول لاينقض الوضوء ، وهو ليس خمرًا ولا نجاسة فيه، ويستعمله الإنسان وهو متوضئ ، ولا يشترط غسل يديه أو غير ذلك من الأمور فهو طاهر.

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمريض استخدام الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول.

وأضاف «عثمان» خلال اجابته، أن معظم أدوية الكُحة فيها نسبة قليلة، وهذا ضروري للعلاج، وأجازته وزارة الصحة، فهو صحيح ولا شيء فيه.

جدير بالذكر أنه جاء في القرار رقم: (24) (11/3) لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يأتي: «للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته».

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة، في دورته السادسة عشرة، أنه يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح، وقاتلًا للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل الكحول والمطهرات تبطل الوضوء في ظل أزمة كورونا؟

وقالت دار الإفتاء، إن الكحول أو المطهرات ليست نجسة وتختلف عن الخمر، وأفتت دار الإفتاء وقبلها علماء مصر، بأن هذا الكحول ليس خمرا وإن كان من مكونات الخمر، فهو منظف ومطهر ويحتاج إليه في سد الجروح والعمليات فهو عكس النجاسة.


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