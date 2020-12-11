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رياضة

الفلوس تحكم.. خالد بيومي يكشف سبب عدم تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية | خاص

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:24 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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مجدي سلامة
كشف المحلل الكروي الشهير خالد بيومي المتواجد بإحدى قنوات أبوظبي الرياضية، عن سبب عدم تتويج النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم رغم تألقه اللافت وتقديمه لمستويات هائلة مع فريقه.

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لصدى البلد: "البعض يعتقد أن العنصرية وراء إبعاد النجم المصري محمد صلاح عن الكرة الذهبية والموضوع عكس ذلك".

وتابع: "الفكرة تكمن في أن العالم وخصوصًا في أوروبا، هناك أندية تتحكم في الأمر، كما يوجد أيضًا وكلاء لاعبين لنجوم كبار في أوروبا والعالم ينفقون كما من الأموال على اللاعبين الذين يمتلكوا وكالتهم من أجل إبقائهم على المنصة لأطول فترة ممكنة".

واختتم: "الفلوس تحكم" في الموضوع وأتمنى التوفيق لسفير مصر محمد صلاح، والفكرة مثلما تحدثت أنها ليس عنصرية تجاهه".

ويذكر أن النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي يتواجد في القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
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