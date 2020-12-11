الدوري المصري.. حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة بيراميدز





قائمة الاتحاد السكندرى:







حراسة المرمي: عماد السيد، محمد صبحي، صبحي سليمان.







خط الدفاع : محمد عطوة، داميون لوى، مروان النجار، كريم يحيي، السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق.







خط الوسط : خالد الغندور، احمد نبيل مانجا، عبد السميع إبراهيم، عمار حمدى، كريم ممدوح، احمد حجي، مروان عطية، محمد الصباحي، رزاق سيسيه







خط الهجوم : خالد قمر، أحمد راشد، ويليامز روماريو. ويأمل حسام حسن في تحقيق الفوز في اولي جولات اادوري المصري وتحقيق البطولات من اجل اسعاد حماهير زعيم الثغر.

اعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما غدا ضمن منافسات اولي جولات الدوري المصري باستاد الدفاع الجوي.