ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري.. حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة بيراميدز

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
اعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما غدا ضمن منافسات اولي جولات الدوري المصري باستاد الدفاع الجوي.

قائمة الاتحاد السكندرى: 

حراسة المرمي: عماد السيد، محمد صبحي، صبحي سليمان.

خط الدفاع : محمد عطوة، داميون لوى، مروان النجار، كريم يحيي، السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق.

خط الوسط : خالد الغندور، احمد نبيل مانجا، عبد السميع إبراهيم، عمار حمدى، كريم ممدوح، احمد حجي، مروان عطية، محمد الصباحي، رزاق سيسيه

خط الهجوم : خالد قمر، أحمد راشد، ويليامز روماريو. ويأمل حسام حسن في تحقيق الفوز في اولي جولات اادوري المصري وتحقيق البطولات من اجل اسعاد حماهير زعيم الثغر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من استاد برج العرب.. شاهد الظهور الأول لحسام حسن قبل قيادة الاتحاد

الاتحاد السكندرى يتعاقد مع داميون لوي كابتن منتخب جاميكا موسمين

الاتحاد السكندري: لم نطلب حكاما أجانب لإدارة لقاء الكأس أمام الأهلي

قبل مواجهة الأهلي.. الاتحاد السكندري يعاقب حارس الفريق ويعرضه للبيع

الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمد عطوة مدافع بيراميدز

الاتحاد السكندري يجري مسحة طبية قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر

ترشيحاتنا

منح فايزر الضوء الأخضر.. بيان مهم من هيئة الدواء الأمريكية بشأن لقاح كورونا

توضيح مهم من الصحة العالمية بشأن الآثار الجانبية للقاح كورونا

رسالة مهمة من هاني الناظر للمصريين بشأن اللقاح الصيني لـ علاج كورونا

ثعبان سام يروع عائلة أثناء القيادة على طريق سريع.. شاهد ما حدث

احتجاجا على تصريحات أردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي

رامي وحيد: بحس إنى شايل وسام عشان ابن فنان عظيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر مرضى السكري من تناول الحليب لهذا السبب

مقتل طفل على يد والدته وعشيقها بإصابته بـ39 كسرا في بريطانيا

ثعبان سام يروع عائلة أثناء القيادة على طريق سريع.. شاهد ما حدث