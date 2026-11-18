كشفت البطلة المصرية سندس سنبل، صاحبة الميدالية الذهبية في منافسات الووشو كونغ فو بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، تفاصيل رحلتها مع اللعبة، وكواليس استعداداتها للبطولة، والصعوبات التي واجهتها قبل اعتلاء منصة التتويج.

سندس سنبل تروي كواليس ذهبية مصر في أولمبياد الشباب بداكار

وقالت سندس سنبل، خلال لقائها مع الإعلاميين شريف بديع وسارة سامي، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إنها بدأت ممارسة رياضة الكونغ فو في سن الرابعة، مشيرة إلى أن أسرتها كان لها دور كبير في مسيرتها الرياضية، خاصة والدها الذي كان السبب الرئيسي في حبها للعبة والتعلق بها.

وتحدثت البطلة المصرية عن واحدة من أصعب المحطات التي واجهتها قبل المشاركة في البطولة، موضحة أنها تعرضت لإصابة هددت استعداداتها، إلا أن الجهاز الفني وضع لها برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا خاصًا لمساعدتها على استكمال التجهيزات والمنافسة.

وأضافت أن الكابتن خلاف تولى مساعدتها خلال فترة الإصابة، ووضع البرنامج المناسب لتجهيزها للبطولة، مؤكدة أن التوقف عن التدريبات كان سيؤثر على فرص مشاركتها وتحقيق هدفها.

وعن أجواء المنافسات، أكدت سندس أنها خاضت البطولة بثقة كبيرة، دون خوف من مواجهة لاعبات من مختلف دول العالم، موضحة أن هدفها الأساسي كان رفع العلم المصري وتحقيق الميدالية الذهبية، وهو ما نجحت في تحقيقه.

وأشارت إلى أن قوة المنافسات وتنوع المدارس الرياضية المشاركة لم يؤثرا على تركيزها، إذ ظلت تضع تمثيل مصر على منصة التتويج نصب عينيها طوال مشوار البطولة.

وعن خططها المستقبلية، كشفت البطلة المصرية أنها تفكر في الاتجاه إلى مجال التحكيم الدولي بعد اعتزال ممارسة اللعبة، مستفيدة من خبراتها وتجاربها التي اكتسبتها خلال المشاركة في البطولات المختلفة.