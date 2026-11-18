أكد شريف يحيى، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن توجه الدولة نحو توظيف التكنولوجيا في دعم التنمية الاقتصادية يعكس أهمية التحول الرقمي والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في تعزيز كفاءة القطاعات المختلفة.

وقال يحيى، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، لإطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة فى مصر أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين أساسيين في تحقيق التنمية، لما يقدمانه من فرص واعدة لتطوير الخدمات وتحسين الأداء وابتكار حلول جديدة للتحديات الاقتصادية والتنموية.

وأشار إلى أن المختبر التنظيمي يتعاون مع 21 مؤسسة وجهة دولية ومحلية، فضلًا عن تلقي 15 فكرة ومبادرة، في إطار تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف ودعم الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية.

نتائج ملموسة على أرض الواقع

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تحويل الإمكانات والأفكار والمبادرات المطروحة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وذلك بالتعاون مع الشركاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.