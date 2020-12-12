أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ، خلال ختام تعاملات اليوم السبت 12 من ديسمبر 2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى .





وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع .





وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .





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وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.75 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع وهو السعر الأعلى بين كافة العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.41 جنيه للشراء و 41.74 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع .





وحقق الجنيه المصرى أداء جيد منذ بداية العام الجارى برغم أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة ، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 40 قرش أمام الجنيه فى أول 10 شهور من 2020.



