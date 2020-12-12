جامعة القاهرة فى أسبوع.. الخشت يشارك بمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بالإمارات.. وانطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية





أبو الغيط والخشت يزرعان شجرة زيتون في جامعة القاهرة للدعوة إلى السلام بين العقول ورمز للحياة

الخشت يشارك بـمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بالإمارات











تسعى جامعة القاهرة دائما على التميز بين الجامعات المصرية وذلك من خلال المشروعات والاحداث التى تقوم بها يوميا من اقامة الندوات التى تساعد الطلاب للاستفادة منها فى حياتهم العملية والعلمية غيرها .





ولذلك يقدم موقع صدى البلد اهم الاحداث التى قامت بها جامعة القاهرة خلال هذا الاسبوع وجاء كالاتى :









شهدت كليات جامعة القاهرة، إقبالًا من الطلاب مع بداية انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الدراسي 2020 - 2021، وفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، حيث أغلق باب التقديم عصر اليوم.





واستقبلت إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا الطلاب الراغبين في الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة كافة الأطراف، ومراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى يتمكن الطلاب من المشاركة بشكل آمن.





ومن المقرر إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد 13 ديسمبر، على أن يتم تلقي الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.





وكانت جامعة القاهرة أعلنت عن شروط الترشيح للانتخابات الطلابية وهي: أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وله نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وأن يكون مستجد بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، ومستجد ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيًا، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة إرهابية.





وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استعداد الجامعة لإجراء الانتخابات الطلابية باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب دون الانحياز، مشيرًا إلى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مع التأكيد على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أية تجاوزات للقواعد الجامعية.









كما ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت أستاذ فلسفة الدين والمذاهب الحديثة والمعاصرة ورئيس جامعة القاهرة، جلسة بعنوان "العولمة والدولة الوطنية" ضمن فعاليات الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة "قيم عالم ما بعد كورونا .. التضامن وروح رُكاب السفينة"، والذي عقد بدولة الإمارات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر 2020، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، ورئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وبمشاركة وزراء وممثلي حكومات ومنظمات دولية وشخصيات رفيعة المستوى ومئات المفكرين والأكاديميين والباحثين وعلماء الدين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب.





وناقشت جلسة "العولمة والدولة الوطنية" التي ترأسها الدكتور محمد عثمان الخشت، 3 موضوعات هي: مفارقات العولمة والحاجة إلى التعاون الدولي، والأزمة الاقتصادية وأخلاقيات التضامن، وأهمية الدولة الوطنية وسبل تعزيز مكانتها، وشارك في موضوعات الجلسة كلٌ من: السفير تركي بن عبدالله الدخيل سفير السعودية لدى دولة الإمارات، وروبرت ويكسلر رئيس مركز إس ۔ دانیال آبراهام للسلام في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية، ورحمن شيشتي عضو مجلس النواب بالمملكة المتحدة، والدكتور حسن أوريد أستاذ جامعي للعلوم السياسية بالمغرب، والدكتور ياسر قنصوه أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا، والكاتب الهندي رامي صديقي مؤلف کتاب وجه الإسلام، وجيرالد أربويت مؤرخ وباحث ومحاضر في عدة جامعات فرنسية.





وفي بداية كلمته، أكد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة التوافق حول رؤية قيمية تستلهم المشتركات الدينية والإنسانية من أجل عالم أفضل لجميع البشر يمكن معه إيقاف تلك الآلة الجبارة التي تحركها قيم الاستهلاك والتنافس المحموم على الربح السريع؛ في ظل عولمة تحكمها قيم الغاب أكثر مما تحكمها قيم وأخلاق التقدم.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن أزمة كوفيد 19 ليست مجرد أزمة صحية عابرة، بل هي امتحان صعب للإنسانية كلها، كشفت عن انحدار قطاعات كبيرة منها إلى الانتهازية وصراع المصالح وقيم الاستهلاك والربح، وازدياد الهوة بين الأغنياء والفقراء، وهو الأمر الذي يعكس أزمتنا مع الحداثة.





ودعا الدكتور الخشت، إلى ضرورة البحث من جديد عن أخلاق للتقدم تقوم على الحد الأدنى المشترك من القيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية، حتى تكون أقرب إلى قيم الإنصاف والعدالة، وقيم التضامن والرحمة، وقيم الأخوة الإنسانية المشتركة.





وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى دور الدولة الوطنية في إدارة الأزمات العالمية، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثبتت أن الدولة الوطنية هي الإطار الطبيعي والضروري القادر على التصدي لهذه التحديات، حيث لاذ الناس إلى بلدانهم واضطلعت الدول بمسؤولياتها مع أبنائها العائدين.





وأكد الدكتور الخشت، أهمية الدولة الوطنية في مواجهة أعداء الخارج والداخل، مشددًا أنه لامفر من أن تتراجع أحلام الطامحين في إعادة امبراطوريات قديمة قائمة على الإمبريالية والجشع الاستعماري.





كما أكد الدكتور الخشت، على ضرورة التفكير في بعث روح جديدة للإنسانية تستقبل بها مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا، التي تُحتم الوقوف طويلًا أمام الإنسانية من أجل أن تراجع نفسها في الأزمات، وقال "إننا يجب أن نتطلع أن تكون جائحة فيروس كورونا فرصة لمراجعة النفس ومحاولة لصنع عالم آخر يقوم على الحد الأدنى المشترك من القيم والتوجهات الإنسانية".





جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فيلسوف عربي معاصر، ألف عددًا من الكتب ناقش فيها قيم وأخلاق التقدم ومنها كتابه الصادر حديثًا بعنوان "أخلاق التقدم"، كما نشر رؤيته الخاصة عن مفهوم الدولة الوطنية ودورها في العصر الحديث، في كتبه ومنها "فلسفة المواطنة وأسس بناء الدولة الحديثة" و "المجتمع المدني والدولة".





يشار إلى أن الملتقى السنوي السابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، يستشرف الآفاق المستقبلية للأزمة الراهنة لفيروس كورونا المستجد، وإمكانيات تطوير القيم الكونية المشتركة، وما إذا كان بوسع الإنسانية أن تبلور منظومة جديدة في الاقتصاد والسياسة والمشروع المجتمعي والعلاقات الدولية؛ أقرب إلى قيم الإنصاف والتضامن والرحمة والأخوة الإنسانية، وذلك من خلال سعي المنتدى إلى تعميق النظر في الدروس والعبر المستخلصة من أزمة جائحة «كوفيد 19»، وفي التصورات والمبادرات الكفيلة بإرساء أسس للتفكير والعيش بإنسانية، والتعارف والتضامن والعيش المشترك بين البشر.





وتبحث أعمال الملتقى عن مخرجات معرفية وأجوبة فقهية وشرعية وفلسفية؛ لجملة من الموضوعات، التي تشغل الوعي الكوني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية، وتتسبب بالقلق الكبير على كل المستويات النفسية والمعنوية والمادية؛ للأفراد والمجتمعات والدول القوية والضعيفة على حد سواء.













وفى نفس السياق استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، للتحدث إلى طلاب جامعة القاهرة في ندوة بعنوان "قصة كتابين" بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب والعاملين.





وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافي لجامعة القاهرة للعام الدراسي الحالي 2020 / 2021 والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، بما يساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل ويؤهلهم للمساهمة في نهضة مصر.





كما تستهدف استضافة جامعة القاهرة، لأمين عام جامعة الدول العربية، نقل تجربته وخبراته في العمل السياسي، لطلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش مع طلاب جامعة القاهرة، عدد من الأحداث التي ذكرها في كتابيه "شهادتي" و "شاهد على الحرب والسلام"، يعقبها فتح النقاش في عدد من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.









و شارك السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وزير الخارجة الأسبق، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في زراعة شجرة زيتون في حديقة جامعة القاهرة، كرمز للسلام والحياة، وهي دعوة مشتركة بين جامعة القاهرة وجامعة الدول العربية لنشر السلام بين الشباب وحثهم للبعد عن التعصب.





جاء ذلك على هامش الندوة التي تعقدها جامعة القاهرة تحت عنوان "قصة كتابين" ويحاضر فيها السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وزير الخارجة الأسبق، وبحضور رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي 2020 - 2021 بقاعة الاحتفالات الكبرى.





وتستهدف استضافة جامعة القاهرة، لأمين عام جامعة الدول العربية، نقل تجربته وخبراته في العمل السياسي، لطلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش مع طلاب جامعة القاهرة، عدد من الأحداث التي ذكرها في كتابيه "شهادتي" و "شاهد على الحرب والسلام"، يعقبها فتح النقاش في عدد من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.