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أخبار البلد

رد فعل قوي من أحمد موسى بعد فوز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج بثنائية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:54 م
فريق سيراميكا كليو
فريق سيراميكا كليو باترا
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محمد بدران

حرص الإعلامي أحمد موسى على تهنئة سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على منافسه الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز . 


وكتب أحمد موسى عبر صفحته على "فيس بوك" قائلا: "بعد أداء رائع سيراميكا كليوباترا يحقق أول فوز في الدوري العام لكرة القدم ٢/ صفر علي الإنتاج الحربي، ويحصد أول ثلاث نقاط ويعتلي قمة الجدول".


وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة الدورى الممتاز . 


وسجل أول أهداف فريق سيراميكا كليوباترا بالدورى الممتاز شريف دابو من ضربة جزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء سددها علي يمين الحارس.


وجاء الهدف الثاني من تسديدة قوية من محمود نبيل سكنت شباك حارس الإنتاج في الدقيقة 58 من زمن المباراة . 


وفي الشوط الأول ، تألق حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا عامر عامر في التصدي لكرتين خطيرتين من باسم مرسي. 


كما تألق محمد الغندور حارس الانتاج الحربي في التصدي لكرة شريف دابو. 


وسنحت الفرصة الاول لسيراميكا كليوباترا للتسديد عن طريق محمد مسعد في الدقيقة 13 ولكنه سددها خارج المرمى . 


سدد محمد توني لاعب سيراميكا كرة خطيرة على مرمي الانتاج ومرت بجانب القائم الايمن وخرجت خارج الملعب في الدقيقة 18 .


أضاع محمد مسعد هجمة خطيرة ثانية على مرمى فريق الإنتاج الحربي بعد عرضية رائعة من رجب بكار في الدقيقة 21 .


أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.


وبدأ سيراميكا كليوباترا، المباراة، بتشكيل مكون من: عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - محمد توني - محمد ابراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - محمد مسعد - شادي حسين.


ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - محمد جمال - أحمد غنيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - ماكسويل باكوه - مصطفى سعد ميسي.


ويغيب صالح جمعة عن قائمة المباراة وذلك لإصابته بفيروس كورونا المستجد.


بهذه النتيجة ينجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق أول ثلاث نقاط في أول مباراة وأول مشاركة في الدوري الممتاز بعد الصعود ممثلا عن مجموعة القاهرة التى تصدرها الموسم الماضي في القسم الثاني .


رد فعل قوي من أحمد موسى بعد فوز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج بثنائية
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