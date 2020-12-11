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حوادث

مفاجأة.. المتهم بسرقة 5 فيلات بالتجمع يحول الذهب إلى خام ويبيعه|صور

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:12 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
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كتب محمد صبري
فجر حارس فيلا بالتجمع الأول مفاجأة من العيار الثقيل خلال التحقيق معه ، حيث قرر فى اعترافاته أنه سرق مجوهرات من 5 فيلات، وكان- بالاشتراك مع آخرين- يحول المجوهرات المسروقة إلى ذهب خام ويعيد تصنيعه وبيعه.

كما قرر الحارس المتهم أمام رجال الأمن أنه استغل طبيعة عمله كحارس فيلا، وظل يراقب مواعيد اصحاب 4 فيلات مجاورة للفيلا محل عمله؛ ليتمكن من سرقة مجوهرات وأموال من داخلها، فضلا عن سرقة الفيلا التي يعمل بها.

وأشار المتهم فى اعترافاته إلي أنه جمع كافه المسروقات حصيلة سرقة 5 فيلات، ووضعهم داخل خزينة حديدية، ودفنها بحديقة الفيلا التي يعمل فيها كحارس.

وأضاف المتهم أنه قد استغل ثقة اصحاب الفيلات فيه، واستبعادهم لارتكاب واقعة السرقة، لاعتياد تواجده كحارس لفيلا مجاورة لهم، حيث ظل يراقب تحركات ومواعيد أصحاب تلك الفيلات، وكان يتسلل الي داخلها ليتمكن من الاستيلاء على أموال ومجوهرات وأخفاهم أسفل حديقة الفيلا حتى لا يفتضح أمره ، تم ضبط المتهم وارشد عن المسروقات ومكان اخفائها .

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط حارس فيلا لاتهامه بسرقة الفيلات بالقاهرة الجديدة ، حيث تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة العامة التحقيق .

بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ للمقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول من مواطن، يفيد باكتشافه واقعة سرقة كمية من المصوغات وهاتفي محمول، وخزينة، بداخلها مبالغ مالية، من داخل مسكنه بدائرة القسم، وانتقل رجال الأمن؛ لفحص البلاغ، وكشف ملابساته، وضبط مرتكبي الواقعة .

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات؛ أمكن التوصل إلى  أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم "له معلومات جنائية" وتم ضبطه، حيث اعترف بتحصله على المسروقات من شخص مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" وأنه على علم بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضُبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأن المسروقات لدى عميلته (ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة) حيث تم ضبطها، وأقرت بقيامهما بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهما .

وتبين أن المشغولات الذهبية تم صهرها وتحويلها إلى ذهب خام وإستخدامها فى تصنيع مشغولات ذهبية أخرى، وقدما مصوغات ذهبية بما يعادل قيمة المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما تم ضبط الخزينة .

ووسط حراسة امنية مشددة ؛ انتقل ممثل النيابة العامة ورجال الشرطة، مع المتهم، لمحل اخفاء المسروقات، وارشد عنها أجرى تمثيلا لكيفية ارتكابه الواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمه التحقيق.
مفاجأة.. المتهم بسرقة 5 فيلات بالتجمع يحول الذهب إلى خام ويبيعه|صور
مفاجأة.. المتهم بسرقة 5 فيلات بالتجمع يحول الذهب إلى خام ويبيعه|صور
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