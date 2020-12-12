كبار رجال الدولة يشاركون في عزاء والد أحمد السجيني.. ورئيس النواب ووزير العدل أول الحاضرين.. شاهد

توافد عدد كبير من الوزراء والمحافظين وأعضاء البرلمان المصري علي مسجد المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد لتقديم واجب العزاء في وفاة والد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.





وجاء في مقدمة الحاضرين الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والمستشار عمر مروان وزير العدل واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمهندس أشرف رشاد الشريف عضو مجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والمهندس حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد الجارحي والنائب طارق سعيد حسانين والنائب السابق سعيد حساسين والنائب عماد سعد حمودة وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب مصطفي بكري وشقيقه محمود بكري عضو مجلس الشيوخ والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والسيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب والدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب والنائب ممدوح الحسينى والنائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق ، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب.









وحضر أيضا لتقديم واجب العزاء المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب عمر حسانين، والدكتورة مى البطران.





كما شارك فى مراسم العزاء كلا من المستشار حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا والدكتور محمد رستم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، ومحمد العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وإبراهيم ناجى الشهابى نائب محافظ الجيزة، وعصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية.