ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أخلاقيات المجتمع بين الإيجابيات والسلبيات.. محاضرة في ثقافة الإسكندرية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية بفرع ثقافة الإسكندرية وسط إجراءات احترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان "أخلاقيات المجتمع بين الإيجابيات والسلبيات" تحدث خلالها الشيخ محمد موسى من المجمع الأزهري بسموحة عن مفهوم كلمة الخلق والفرق بين الخلق الإيجابي والسلبي مستشهدا بنماذج من مواقف الرسول (صلى الله عليه وسلم)، كما أشار إلى تأثير كل من الخلق الإيجابي والسلبي على المجتمع وأفراده.

أقام بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان "العنف وكيفية التصدي له" بجمعية مدبر الأمور الخيرية، تحدثت خلالها مسئول المكتبة عن مفهوم العنف الأسري وضرورة التصدي له من خلال حملات التوعية وضرورة تقديم الدعم الأسري والإرشاد النفسي ومعالجة المشكلات الإجتماعية، وضمن نشاط نادي المرأة أقيمت ورشة عمل ميدالية من الخرز الملون، واستضاف نادي أدب بيت ثقافة القباري الشاعر والناقد د. أحمد صلاح كامل الذى تحدث خلال اللقاء عن سيرته الإبداعية والجوائز التي حصل عليها في كتابة الشعر والقصة والمسرح ومشاركته في مسابقة أمير الشعراء في دورتها الأولي عام 2007، وتاريخ الحركة الثقافية المعاصرة، تلى ذلك مناقشة أعمال الأعضاء.

تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم العزف على العود بقصر ثقافة الشاطبي تدريب الفنان محمد شحاته، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "تعزيز الثقة بالنفس" تحدثت خلالها زينب طه عن مفهوم الثقة بالنفس وكيف يزيد الفرد من ثقته بنفسه وعلاقة الثقة بالنفس بالنجاح وتطوير الذات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ثقافة الإسكندرية تناقش أثر الشائعات على المجتمع

تاريخ الأدب وتطوره بثقافة الإسكندرية

ثقافة الفيوم تحتفل بانتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف

ثقافة الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

كيفية تعزيز الثقة بالنفس بثقافة الأقصر

ثقافة الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد عميد الأدب العربي

ترشيحاتنا

هل يجوز صرف علاج التأمين الصحي الخاص بموظف للمرضى بنية الصدقة.. الإفتاء تجيب

صعود وهبوط الدرج.. اختبار بسيط يساعد في قياس صحة القلب

رغم اللقاحات.. بيل جيتس: الشهور الـ4 القادمة الأكثر سوءا

موجز السوشيال ميديا: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها... عصام الحضري يوجه رسالة لابنته بعد خطوبتها... صورة نادرة لـ أحمد فهمي برفقة شقيقته

أطعمة تسبب الغازات.. ابتعد عنها فورا

ربيع ياسين يستقر على تشكيل منتخب الشباب لمواجهة ليبيا في تونس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات النسخة الجديدة من تويوتا كورولا ابيكس 2021 toyota corolla apex .. صور

بعد وفاة باتمان الأسود.. من هو الرجل الوطواط القادم؟

مواصفات بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021.. صور