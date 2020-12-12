أخلاقيات المجتمع بين الإيجابيات والسلبيات.. محاضرة في ثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية بفرع ثقافة الإسكندرية وسط إجراءات احترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان "أخلاقيات المجتمع بين الإيجابيات والسلبيات" تحدث خلالها الشيخ محمد موسى من المجمع الأزهري بسموحة عن مفهوم كلمة الخلق والفرق بين الخلق الإيجابي والسلبي مستشهدا بنماذج من مواقف الرسول (صلى الله عليه وسلم)، كما أشار إلى تأثير كل من الخلق الإيجابي والسلبي على المجتمع وأفراده.





أقام بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان "العنف وكيفية التصدي له" بجمعية مدبر الأمور الخيرية، تحدثت خلالها مسئول المكتبة عن مفهوم العنف الأسري وضرورة التصدي له من خلال حملات التوعية وضرورة تقديم الدعم الأسري والإرشاد النفسي ومعالجة المشكلات الإجتماعية، وضمن نشاط نادي المرأة أقيمت ورشة عمل ميدالية من الخرز الملون، واستضاف نادي أدب بيت ثقافة القباري الشاعر والناقد د. أحمد صلاح كامل الذى تحدث خلال اللقاء عن سيرته الإبداعية والجوائز التي حصل عليها في كتابة الشعر والقصة والمسرح ومشاركته في مسابقة أمير الشعراء في دورتها الأولي عام 2007، وتاريخ الحركة الثقافية المعاصرة، تلى ذلك مناقشة أعمال الأعضاء.



