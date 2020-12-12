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أخبار العالم

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب تكساس ومحامي ترامب بإبطال نتائج الانتخابات

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
رفضت المحكمة العليا الأمريكية دعوى قدمها مدعي عام ولاية تكساس وحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية بإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات. 

وفي وقت سابق، رفض قاض في ولاية ويسكونسن الأمريكية دعوى قدمتها حملة ترامب الانتخابية بطلب مراجعة نتائج التصويت في الولاية.

وأكد القاضي ستيفن سيمانيك، أثناء جلسة عقدت أمس الجمعة، المصادقة على نتائج التصويت بعد إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي دان وميلواكي.

وأعلنت حملة ترامب عن نيتها تقديم استئناف على هذا القرار في المحكمة العليا بالولاية.

وتنص دعوى حملة ترامب على أن الموظفين الانتخابيين في المقاطعتين المذكورتين خالفوا قوانين الولاية فيما يتعلق بالاقتراع الغيابي، خلال إعادة فرز الأصوات.

وحسب نتائج التصويت، تكبد ترامب خسارة في ويسكونسن أمام منافسه الديمقراطي في السباق الرئاسي جو بايدن بفارق يزيد عن 20 ألف صوت.
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