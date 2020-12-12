عيد ميلاد ماجدة زكي.. انطلقت مع عادل إمام و«قوت القلوب» أخر أعمالها

يوافق اليوم عيد ميلاد الممثلة ماجدة زكي التي أكملت عامها الـ61.
ماجدة زكي هي شقيقة الممثل ونقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، المتزوج من الممثلة روجينا، وتزوجت ماجدة زكي من الممثل كمال أبو ريه وأنجبا ثلاث أبناء هما أحمد، كمال، حبيبة، إلا إنهما انفصلا في عام عام 2014.
انطلقت ماجدة زكي في عالم الفن عام 1978 من خلال مسلسل أحلام الفتى الطائر مع النجم عادل إمام، وقدمت بعدها عشرات الأدوار في السينما والمسرح والتلفزيون.
وكشفت الفنانة ماجدة زكي، سبب عدم ظهورها إعلاميا وذهابها للسعودية، قائلة: "مبحبش اطلع على الشاشة إلا لما أكون مشاركة في موضوع أو عمل درامي أو فني له هدف كبير".