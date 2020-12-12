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حوادث

مصرع شاب بانقلاب تروسيكل على الطريق الزراعي الغربي في سوهاج

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:29 ص
جثة
جثة
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أنغام الجنايني
لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية تروسيكل به على جانب الطريق الزراعي الغربي بجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول "محمد. ح. خ"، 17 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث تروسيكل.

وبالإنتقال والفحص وسؤال والده المدعو "حسين. خ"، 57 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيادة نجله المذكور تروسيكل بالطريق الزراعي الغربي بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنقلابه على جانب الطريق ووفاته، إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


وفي سياق آخر أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أجرة بالطريق الزراعي الغربي، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود،مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بوجود حادث تصادم ومُصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة المدعو "فولي. ي"، 57 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة المدعو "محمد. م"، 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من "ماري. ن"، 35 عامًا، ربة منزل، "أنور. س"، 57 عامًا، مهندس، "سميرة. ش"، 32 عامًا، ربة منزل، "فام. ن"، 12 عامًا، طالب، "دميانة. س"، 32 عامًا، ربة منزل، "منى. ر"، 30 عامًا، ربة منزل، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، من مستقلي السيارة الثانية.

تم نقل المُصابين لمستشفى طما المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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