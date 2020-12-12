مصرع شاب بانقلاب تروسيكل على الطريق الزراعي الغربي في سوهاج

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية تروسيكل به على جانب الطريق الزراعي الغربي بجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول "محمد. ح. خ"، 17 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث تروسيكل.





وبالإنتقال والفحص وسؤال والده المدعو "حسين. خ"، 57 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيادة نجله المذكور تروسيكل بالطريق الزراعي الغربي بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنقلابه على جانب الطريق ووفاته، إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ونفى الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







