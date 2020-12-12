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حوادث

مصرع سائق وإصابة عامل فى تصادم قطار بسيارة بمزلقان أسوان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
لقى سائق مصرعه، فيما أصيب عامل مزلقان بإصابات متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام قطار بسيارة خاصة بشفط مياه الصرف الصحى، وذلك أثناء عبورها المزلقان. 

وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوقوع حادث تصادم بمزلقان الخوى بالمحاميد مركز إدفو شمال أسوان، نتيجة اصطدام قطار بسيارة مخصصة لشفط المياه للصرف الصحى أثناء عبورها المزلقان فى نفس توقيت مرور القطار.


وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة مصطفى.ا 33 سنة، وإصابة عامل المزلقان والذى تم نقله إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية، وتم إخطار النيابة التى باشرت التحقيق فى الواقعة.

ونجح رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين البرى جنوب أسوان برئاسة أحمد الصاوى أحمد، مدير الجمرك في إحباط محاولتى تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.  

وبناء على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائى والنقيب بيتر هانى بوحدة المفرقعات وماركو جرجس بإدارة الأمن الجمركى مفادها اعتزام الراكبين الأول "م . م . ع" والثانى "ا . ص .ع"، تهريب عدد من الهواتف المحمولة.  

وبالعرض على أحمد الصاوى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد الطيب وأحمد حسن ومحمود محمد وعلى محمد وحمدى مبارك مأمورى التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعه الراكبين الشخصية وتبين وجود 27 هاتف محمول ماركات وأحجام مختلفة مخبأه بين طيات الملابس داخل أمتعتهم الشخصية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 590 ألف جنيه.  

ومن جانبه قرر أحمد جعفر عطيتو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 34 و35 لسنة 2020 وحرر المحضرين أحمد إبراهيم وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة.  

ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وإعادة الانضباط للشارع الأسوانى تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.

وتمكنت وحدة مباحث كوم أمبو من إلقاء القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 3 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الحشيش وسلاح عبارة عن بندقية آلية. 

وأسفرت الحملة من ضبط العاطلين وبحوزتهم 3 أكياس حشيش و3 كيلو بانجو بندقية آلية وأخرى خرطوش و13 طلقة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابة.

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