انتشال سيارة بعد انقلابها في ترعة كفر أبو جمعة على الطريق الزراعي بقليوب.. صور

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة قليوب من الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية لرفع سيارة أجرة سقطت بترعة كفر أبو جمعة التابعة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى السريع بعد اصطدامها بسيارة سوزوكى باتجاه القاهرة حيث تم استخراج السيارة وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.









وكانت منطقة كفر أبو جمعة التابعة لمركز ومدينة قليوب قد شهدت حادث انقلاب سيارتي سوزوكى على الطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى السريع ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص حتى الآن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتقديم الخدمة الطبية لهم.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد بتلقيه بلاغا بانقلاب سيارة أجرة ركاب بترعة كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب إتجاه القاهرة وهو ما أسفر عن 6 مصابين تم نقلهم جميعا لمستشفى قليوب لتقديم الرعاية الصحية لهم.





من ناحية أخرى نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى مداهمة منطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية وقليوب وألقت القبض على 4 عاطلين للاتجار وترويج الحشيش والأستروكس والشادو وتم التحفظ على المضبوطات وأحيلوا للنيابات المختصة فتولت التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية تفيد بقيام 4 عاطلين بالاتجار فى المخدرات بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية وقليوب البلد وترويجها على المتعاطين علنًا في الطريق العام.





وعلى الفور تم عرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن والذى بتشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذون من أوكارهم دواليب لترويج وبيع المخدرات.





وبعد استصدار إذن من النيابة العامة قامت قوة كبيرة من رجال المباحث بمداهمة أوكارهم والقبض على المتهمين وهم "م. ن. ت "26سنة عاطل ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 230 جرام ومبلغ 195 جنيه، وهاتف محمول و" ش. ي. ب" 52 سنة عاطل ومقيم كفر الرجالات وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن 600 جرام ومبلغ 150 جنيها وهاتف محمول وميزان حساس.





كما تم ضبط "م .ع .ل" 29 سنة عاطل ومقيم عزبة الشيمي أبو الغيط وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 400 جرام ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول و"ح .م .ل" 20 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 250 جراما ومبلغ مالى 90 جنيها وهاتف محمول وتولت النيابة التحقيق.