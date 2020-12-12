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حوادث

الداخلية توجه قافلة طبية لـ سجن النسا بالقناطر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصل قطاع مصلحة السجون توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون.

إستمرارًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافه أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ولاسيما الرعاية الصحية تماشيًا مع قيم ومبادىء حقوق الإنسان.

قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية ، ضمت أطباء وفنيين من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن القناطر "نساء"، لتقديم الرعاية الطبية للنزيلات حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزيلات وصرف الأدوية اللازمة لهن.

هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.
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