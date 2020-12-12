الهيئة العامة للخدمات البيطرية تستعد لتصدير بيض المائدة والمواشي الحية للإمارات..فيديو

الدولة المصرية للمسؤولين بالتوسع في الصادرات بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بالأسواق المصرية ، موضحا أن تلك الخطوة تأتي في إطار إعلان مصر عن خلو 14 منشأة من إنفلونزا الطيور. قال الدكتور عبد الحكم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، إن الهيئة تستعد لبدء تصدير المواشي الحية وبيض المائدة إلى دولة الإمارات تنفيذا لتكليفات





وأضاف الدكتور عبد الحكم محمود، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية المصرية، أنه تم التنسيق ، مع الجانب الإماراتي ، لتصدير الحيوانات وبيض المائدة ، والأغنام ، قريبا.





وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية ، في تصريحات سابقة، أن تفشي فيروس كورونا منع الوزارة من تطبيق تلك الخطة وكان الأمر يقتصر على تحصين اي حيوانات او ماشية من خلال الوحدات الصحية والمكاتب البيطرية في كل محافظة، لافتًا الى ان تلك الخطة تشمل كل القرى على مستوى الجمهورية ويبلغ عددهم حوالي 5 آلاف قرية.





وذكر أن هناك 213 قرية تم تنفيذ خطة الترصد بها في 16 محافظة مع بداية الشهر الجاري وتم فحص 9500 حيوان في 300 منزل وتم رصد عدد من حالات الإصابة لمرض الجلد العقدي في 27 منزلا بعدد من المحافظات، مشيرًا الى أن 198 ألف رأس ماشية تم تحصينها ضد الجلد العقدي ، و64 ألف رأس ضد الحمي القلاعية و55 ألف رأس ضد حمي الوادي المتصدع بالإضافة إلى جدري الأغنام والطاعون.



