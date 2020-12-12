رئيس الرابطة الطبية: العاملين في المجال الطبي هم الأولى باللقاح حاليا..فيديو

قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، إن العاملين في مجال الطب هم الأولى باللقاح الفترة الحالية، معقبا: المجال الطبي سجل عدد كبير من الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



وأكمل "عودة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أطباء العائلة وأطباء الأطفال هم الأكثر إصابة ووفاة بفيروس كورونا، معقبا: يأتي في المرتبة الثانية من حيث الفئة الأكثر إصابة ووفاة وهي فئة كبار السن.



وأوضح، هناك أعراض جانبية للقاحات وعليه يجب متابعة الحاصلين على اللقاح لمتابعة الحالة الصحية للمتطوعين، مشيرا إلى أن المصاب بكورونا يتكون لديه مناعة تستمر من 5 إلى 6 أشهر.



وأضاف، جامعة أكسفورد تواصلت مع اتفاق مع الجانب الروسي من أجل إنتاج لقاح مشترك بينهم، منوها: من أصيب من قبل بفيروس كورونا ليسوا من ضمن المدرجين في الفئات الأولية للقاح كورونا،

