يتكون من مجموعات تمثل كل الدفعات.. تعرف على لجان اتحاد طلاب الجامعات المصرية

استقبلت الجامعات المصرية اسماء الطلاب الراغبين بالترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ استعدادا لفحص اوراقهم و اعلان اسماء المقبولين منهم خلال الايام المقبلة لبدء مارثون الانتخابات .





و نوضح اطلاب الجامعات مما يتكون اتحاد الطلاب و اعداد لجان الاتحاد و مهامها :





حيث يتكون اتحاد الطلاب من مجموعة من الطلاب ممثلين لكل دفعة وموزعين على 7 لجان، ويشرف على نشاط اتحاد الطلاب رائد من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية ، كما يشرف على كل لجنة من هذه اللجان رائد من أعضاء هيئة التدريس أيضا.





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وتشكل ٧ لجان كل من





- لجنة الأسر:

تختص بتشجيع الطلاب تكوين الأسر بالكليات ودعم نشاطها والتنسيق بين أنشطتها المختلفة بالكليات ، إضافة إلى الإشراف على الرحلات والمؤتمرات التى تنظمها الجامعة.





- اللجنة الثقافية:





تختص اللجنة بتنظيم أوجه النشاط الثقافي التي تؤدي إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطوره، كما تعمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب.





- اللجنة الرياضية:





تختص بالعمل على بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها، كما تختص بتنظيم النشاط الرياضي بالكلية عن طريق تكوين الفرق الرياضية، وإقامة المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.





- اللجنة الفنية:





تختص بأنشطة (التمثيل - الكورال - الفنون التشكيلية - التصوير الضوئي - الفنون الطرزية وغيرها ).





- لجنة الجوالة:





تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بتنظيم أوجه حركة الكشف والإرشاد على الأسس السليمة وفقًا لمبادئها، وكذلك تنفيذ برامج خدمة البيئة التي يقرها مجلس الكلية والأقسام، بما يسهم في تنمية المجتمع والعمل على إشراك الطلاب في تنفيذها بمشروعات الخدمة العامة القومية التي يحتاجها الوطن.





- اللجنة الاجتماعية:





تختص بالنشاط الاجتماعي والرحلات بالعمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم، وذلك عن طريق تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية، كما تختص اللجنة الاجتماعية بدعم الطلاب غير القادرين ماديًا من ميزانية التكافل الاجتماعي، ووفقًا لبحث الحالة الذي يتم إجراؤه بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين بالكلية، كما يدخل في اختصاصات اللجنة توزيع دعم الكتاب الجامعي على الطلاب بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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علاوة على ما يمكن أن تنفذه اللجنة من حملات للتبرع بالدم أو الدعوة للتبرع للمؤسسات التي تقبل الإعانات الخيرية، مثل معهد القلب أو معهد السرطان، وتنظم اللجنة سنويا مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية، إضافة إلى إقامة دوري للشطرنج.





- اللجنة العلمية:



