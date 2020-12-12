لعشاق الأكلات الحريفة ..طريقة عمل صوص الهالبينو بطريقة سهلة

يعد "صوص الهالبينو" ، أحد المكونات اللذيذة ، والتي تعتمد عليها المطاعم الشهيرة ، في تحضير أكلاتها الشهيرة ، وهي تتكون من الفلفل ، كمكون أساسي ، لذالك فهو مكون ، معشوق لمحبي الأكلات الحريفة .





وإليكي مجموعة من الطرق المختلفة لتحضير "صوص الهالبينو" :









مقادير صوص الهالبينو :





ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.





عشرون حبّة من الهلابينو الطازج الشرائح.





ثلاثة فصوص من الثوم المفروم.





نصف كوب من البصل المفروم.





ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة من الملح. كوبان من الماء.





كوب من الخل الأبيض .





طريقة تحضير صوص الهالبينو :





وضع مقلاة مناسبة الحجم على نار عالية ثم تقليب الزيت مع الفلفل، والثوم، والبصل، والملح لمدّة أربع دقائق ، ثم إضافة الماء ومتابعة الطهي لمدّة عشرين دقيقة تقريبًا على النار الهادئة مع التحريك المستمر. رفع الخليط عن النار وتركه يبرد على درجة حرارة الغرفة، ووضع الخليط في محضرة الطعام وهرسه على السرعة المتوسطة حتى تصبح ناعمة مع إضافة الخل الأبيض تدريجيًا أثناء عملية الخلط. ثموضع صوص الهلابينو في مرطبان زجاجي محكم الإغلاق وحفظها بالثلاجة لمدة ستة أشهر تقريباا في الثلاجة





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مقادير صوص الهالبينو





نصف كوب فلفل هالبينو

ملعقتين صغيرتين هوت صوص

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة كبيرة كاتشب

ملعقة كبيرة مايونيز

عصير نصف ليمونة

كوب زبادى ٢٠٠ جرام

ذرة بابريكا

ذرة شطة





طريقة تحضير صوص الهالبينو





أولًا: نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به به نصف كوب من فلفل الهالبينو بعد تقطيعه قطع صغيرة جدًا أشبه للمفروم.





ثانيًا: نقوم بإضافة كوب زبادى ٢٠٠ جرام و ملعقتين صغيرتين من الهوت صوص على فلفل الهالبينو المقطع قطع صغيرة ونقلب حتى يمتزجوا.





ثالثًا: نقوم بإضافة ملعقة كبيرة لكلًا من الكاتشب والمايونيز وذرة لكلًا من البابريكا والشطة وكذلك عصير نصف ليمونة وأخيرًا نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر ونقوم بتقليب كل هذه المكونات مع خليط الزبادى وفلفل الهالبينو والهوت صوص ونقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها تمامًا.





رابعًا: بعد أن أعددنا صوص الهالبينو الشهى نقوم بإحضار إناء “برطمان” زجاجى محكم الغلق وجاف تمامًا نقوم بوضع صوص الهالبينو ويحفظ بالثلاجة لإستخدامه.



















