مول تجاري ووحدات سكنية تراثية.. تفاصيل تطوير سور مجرى العيون.. فيديو

قال عبد الحميد الشرقاوي نائب رئيس جهاز عين الصيرة وسور مجرى العيون، إن منطقة سور مجرى العيون كان بها مدابغ على مساحة 95 فدان وكانت مقسمة إلى ورش المدابغ والوحدات السكنية العشوائية .





وأضاف عبد الحميد الشرقاوي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نقلنا ورش الجلود إلى منطقة الروبيكي وتم نقل الأهالي إلى وحدات سكنية بديلة وتم النقل بالتراضي".





وتابع عبد الحميد الشرقاوي:" تم إزالة الورش والوحدات السكنية العشوائية وتم إزالة 1.5 مليون متر مكعب من المخلفات تمهيدا لتطوير المنطقة وهذا الرقم قابل للزيادة للوصول إلى التربة القابلة لـ التأسيس والإنشاء".





واكمل عبد الحميد الشرقاوي:" مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون قائم على إنشاء وحدات سكنية تراثية بـ 70 عمارة بـ 1600 وحدة ويتم إنشاء مول تجاري ترفيهي على مساحة 51 الف متر، ومدة تنفيذ المشروع 18 شهر".





ومن جانبه قال محمد الدسوقي مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، إن مساحة بحيرة عين الصيرة 23 فدان والموقع بأكمله مساحته 63 فدان .





وأضاف محمد الدسوقي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شركة متخصصة قامت بإزالة المخلفات من بحيرة عين الصيرة ويتم إنشاء محطة معالجة لمياه بحيرة عين الصيرة".





وتابع محمد الدسوقي:" مع افتتاح المشروع ستعود المياه الكبريتية في بحيرة عين الصيرة كما كانت قديما، مضيفا:" نفكر في إنشاء مزرعة سمكية في بحيرة عين الصيرة بعد إجراء عملية معالجة مياه البحيرة ".





وتستعد محافظة القاهرة لموعد مع افتتاحها جنتها الجديدة بعد أن تحولت من بؤرة عشوائية ممتلئة بالقمامة والحيوانات النافقة إلى مشهد جمالي يغازل العيون ويريح القلوب بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة السياحة تعمل المحافظة على تطوير منطقة عين الحياة المحيطة ببحيرة عين الصيرة وتطهير وتجميل البحيرة ذاتها ، حيث جرى إنشاء ممشى سياحى بكامل محيط البحيرة ، بعد تدبيشها وتطهيرها بطل 2 كيلو متر ، إضافة إلى إنشاء مرسى للقوارب بالبحيرة ومسرح مكشوف ونافورة ، وفندق على مساحة 265 ألف متر مربع.





و يجري انشاء بعض المطاعم بتصميم مستوحى من طبيعة المكان التاريخية ويتناسق مع التطوير المنتظر في منطقة سور مجرى العيون ليتم تحويل المنطقة لتكون مزارا سياحيا هاما ، حيث روعي في المخطط التناسق مع القاهرة التاريخية كموقع تراث عالمي، ما يخلق مقصدا سياحيا تاريخيا استثنائيا، يشجع الأنشطة المختلطة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة التاريخية.





مخطط التطوير يضم أيضا طريق الفسطاط أمام متحف الحضارات الذي سيتم نقل المومياوات الملكية له، وفتح امتداد له ليصل إلى طريق الأوتوستراد، كما يتم تطوير طريق عين الحياة وربطه بطريق الخيالة والطريق الدائري، علاوة على فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين صلاح سالم وطريق الفسطاط ، فضلا عن إنشاء 6 كبارى فى منطقة الفسطاط لربط المنطقة بالطريق الدائري وطريقي صلاح سالم والاوتوستراد، والعاشر من رمضان.





المشروع تصل مساحته الإجمالية لنحو 265 ألف متر2؛ أي63 فدانًا، ويضم مشهد "آل طباطبا"، ومطاعم وكافيتريات، وقسم شرطة، وشرطة السياحة والآثار، ومسرحًا مفتوحًا، والمتحف القومي للحضارة، وأماكن انتظار سيارات، إلى جانب إقامة عدد من الفنادق.