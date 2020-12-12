أحمد موسى يفحم قنوات الإخوان: أردوغان جايب 50 مليون جرعة من لقاح الصين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لقاح كورونا الصيني وصل مصر الخميس الماضي، مضيفا: " فور ذلك خرجت اللجان الإخوانية للتشكيك في لقاح كورونا الصيني".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وسائل الإعلام الإخوانية تتحدث عن لقاح كورونا الصيني الذي جلبته مصر وكأن مصر تضحي بشعبها وتجلب لقاح مضروب.





وتابع: "قنوات الإخوان في تركيا نسيت أن أردوغان جلب شحنات من لقاح كورونا الصيني، وتعاقد أردوغان على 50 مليون جرعة من اللقاح الصيني".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "قنوات الإخوان في تركيا تهاجم اللقاح الصيني الذي وصل إلى مصر، وتناسوا أن أردوغان تعاقد على نفس اللقاح في تركيا ".





وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد، سيكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي.





وأضاف المصدر، أن الشحنة التي وصلت أول امس من لقاح شركة سينوفارم تم وضعها بالتخزين المبرد ، ويبدأ التطعيم مطلع الأسبوع المقبل.





وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة “سينوفارم” الصينية، وتسلمت مصر الشحنة الأولى منه أول امس، من أسرع اللقاحات التي تم تصنيعها في العالم.





وأضافت زايد، أن مصر لديها خط إنتاج في فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا في مصر.





وتابعت وزيرة الصحة، أنه نتفاوض مع الشركة الصينية، لتصنيع لقاح فيروس كورونا في مصر، مؤكدةً أن مصر تسعى لتصنيع لقاح كورونا للمصريين، وللدول الإفريقية الأخرى بعد إنهاء مفاوضات الحصول على حق تصنيعه في مصر.





وأشارت إلى أنه، هناك 3 مراحل لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد، تبدأ بمحدودية في المرحلة الأولى المتمثلة في الأطقم الطبية؛ للتأكد من مأمونية اللقاح.









وأوضحت زايد، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.