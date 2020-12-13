فقدت البصر ولم تفقد البصيرة .. عروس سيناء: فرحت كثيرا بحفل زواجى ..وسعادتى الأكبر فى استجابة الرئيس السيسى لطلبي





قالت سيده ميزار من أصحاب فريق البصيرة في محافظة



أكدت أنها لم تكن تعرف المستحيل، حيث كانت تذاكر رغم عدم وجود طريقة برايل للمكفوفين بالجامعة، وقالت "كنت أطلب من زملائي بأن يقوموا بتسجيل المحاضرات تسجيلا صوتيا وإرساله لي عن طريق تطبيق الواتساب، وكنت أعتمد في ذلك على الحفظ، حيث كنت أعيد التسجيل الصوتي مرارا وتكرارا لكي احفظه".



وأضافت: "كان يساعدني في الامتحان مرافق يسالني سؤال واجيب عليه ويقوم هو بكتابته، وبفضل الله تمكنت من التخرج من الكلية واستلام الشهاده .



الإرادة دايما تكون وراء نجاح أي إنسان سواء كان سليما أو من أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة ، سيدة واحدة من هذه الفئة تحقق حلمها اخيرا في التعليم وممارسة هواية الغناء والزواج بالإرادة.. إلى أن تكلل حلمها بموافقة الرئيس السيسي علي منحها شقه لتبدأ مشوار حياتها.قالت سيده ميزار من أصحاب فريق البصيرة في محافظة شمال سيناء ، أن حفل زفافها كان أول أمس، وأنها اتولدت كفيفة، لم يكن بسبب حادث ولكن ولدت هكذا، وكانت تتعامل مع المجتمع بشكل طبيعي وقد شجعها أهلها على التعليم في الصغر، حيث درست بمدرسة النور للمكفوفين والتحقت بعدها بكلية التربية جامعة العريش، وقد تقبلها المجتمع وقتها حيث شاركت في اكثر من نشاط مثل الصحافة والغناء.أكدت أنها لم تكن تعرف المستحيل، حيث كانت تذاكر رغم عدم وجود طريقة برايل للمكفوفين بالجامعة، وقالت "كنت أطلب من زملائي بأن يقوموا بتسجيل المحاضرات تسجيلا صوتيا وإرساله لي عن طريق تطبيق الواتساب، وكنت أعتمد في ذلك على الحفظ، حيث كنت أعيد التسجيل الصوتي مرارا وتكرارا لكي احفظه".وأضافت: "كان يساعدني في الامتحان مرافق يسالني سؤال واجيب عليه ويقوم هو بكتابته، وبفضل الله تمكنت من التخرج من الكلية واستلام الشهاده .

ووجهت سيدة رسالة لكل المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، أنه لا يوجد فرق بيننا وبين الإنسان السليم، كلنا سواسية لا تجعلوا هناك فرقا بينكم، ولو أن هذا الإحساس كان لدي لما كنت لأتقدم للأمام أبدا.



أصحاب البصيرة:

وعن فريق أصحاب البصيرة، أوضحت "بداناه منذ سنتين كلنا إيد واحدة في كل شيء كلنا مكفوفين وضعاف بصر يوجد معنا مرافقين، والقائد على الفريق دكتور عبد الكريم الشاعر، ولولا الفريق لما كنت قد ظهرت في شمال سيناء" .



وأكدت أنه لا يوجد لدى المواطنين الوعي من ناحية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، لذا يجب على المجتمع أن يكون لديه وعي اجتماعي ، ووعي ثقافي في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.



قصة حب:

اما عن قصه حبي انا وزوجي، فهو يجمعني به صله القرابه ، وكان قد جاء الى شمال سيناء من اجل ان يبحث عن عمل في بدايه عام 2020 وحدث تبادل بيني وبينه في المشاعر وبالتحديد يوم 22 فبراير تمت خطبتي عليه، وفي يوم زفافي نشرت بث مباشر من خلال الفرح ادعوا فيه اهل شمال سيناء ان يكون معي لمشاركتي فرحتي فانا لست ابنه ميزار عبد الله فقط بال ابنه اهل شمال سيناء جميعا.



وقد تفاعل معي المواطنون فى شمال سيناء ، لذا لم يكن الفرح اعتيادي بل كان مليئا بالسرور لم يكن له مثيل وكنت سعيده بجميع من حولي اكثر من فرحي لنفسي وذلك اسعدني كثيرا.



صعوبات :

وأشارت إلى أنه واجهتها صعوبات في الحياة عندما يكون لدي مشوار مهم أو امتحان، ولم يكن لأخواتي أو أسرتي وقتا لمرافقتي، كان تصعب على نفسي وأدعو الله أنا أبصر حتى لا أحتاج أحدا، واعتمدت على بعض سائقي سيارات الأجرة الموثوق بهم عن طريق الأهل كي أذهب مشاويرى وأتصل برفيقتي حتى تكون فى انتظاري، وعند العودة أتصل بأهلي لاستقبالي.



مركز ثالث في الغناء:

وقد ترددت كثيرا في المشاركة في المسابقات أو الغناء، ولكن عندما تشجعت وتقدمت لي مسابقة الغناء بالإسكندرية، وحصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية وحصلت على الميدالية البرونزية .. وقتها لم أكن أتوقع أن أنجح.. ولكن الإرادة دفعتني للنجاح.



وأكدت أنها لم تكن تتوقع أن الرئيس سوف يستمع لصوتها وصوت أهل سيناء بخصوص الشقة، حيث تفاجأت بالأمس بسرعة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



