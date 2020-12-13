بعد عقد قرانها.. بشرى تستعرض أنوثتها بإطلالات مثيرة.. شاهد

تصدرت المطربة بشرى تريند مؤشر موقع جوجل بعد نشر صورا من عقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، وقامت بنشر صورتهما عبر الأستوري الخاص بحسابها الرسمي على إنستجرام.





وظهرت بشرى بإطلالة جذابة للغاية، وهو ما أبرز من رقتها وجمالها.







وتتميز الفنانة بشرى بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات جريئة ومثيرة وانيقة تخطف بها الأنظار.

وظهرت بشرى وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الأبيض من الدانتيل من الجزء العلوي له، بأكمام طويلة، واختارت حذاء جلد باللون الذهبي، وهو ما أبرز من رقة وجمالها الخلاب.

