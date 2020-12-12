أمين صندوق نادي طنطا: نسعى لحل أزمة المستحقات.. ووجود شوقي نجيب مهم للفريق

أكد محمد أبو فريخة أمين الصندوق بنادى طنطا أن الأزمة المالية التى يمر بها نعمل على حلها خلال الأيام القليلة الماضية.





وقال "أبو فريخة" فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الجميع يعمل حالياً من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح فى بطولة دورى الدرجة الثانية لعدم فقدان أى نقاط جديدة قد تؤثر على وضعية الفريق فى المنافسة على التأهل والعودة من جديد إلى دورى الأضواء، والشهرة.





وأوضح أنه يتم حاليا العمل على توفير مستحقات اللاعبين وصرف كل المتأخرات لهم؛ من أجل تحفيزهم ودعمهم فى تلك المرحلة.





وأشار إلى أنه طالب بعودة محمد شوقى نجيب للإشراف على الكرة من جديد فى ظل العلاقة القوية بينهما وقوة محمد شوقى نجيب وأهمية تواجده فى تلك المرحلة المهمة التى يمر بها الفريق حاليا.





وخسر فريق طنطا في اول مبارياته بدوري القسم الثاني أمام الترسانة بنتيجة هدف دون رد وبعدها التعادل أمام سرس الليان بنتيجة هدفين لكل منهما.