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برلمان

نشرة البرلمان | 5 طرق لزيادة المعاش بالقانون الجديد.. وانخفاض أسعار السلع بعد قرار وزير المالية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:55 م
أموال - أرشيفية
أموال - أرشيفية
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أحمد أيمن
في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 12 ديسمبر:










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