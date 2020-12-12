نشرة البرلمان | 5 طرق لزيادة المعاش بالقانون الجديد.. وانخفاض أسعار السلع بعد قرار وزير المالية

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 12 ديسمبر:بعد طعن شاب | 50 الف غرامة وسجن 6 أشهر.. تشريعية النواب تطالب بتغليظ عقوبة التسولبرلماني: خفض أسعار السلع بعد تكليف الرئيس بتقليص الإفراج الجمركي5 طرق لزيادة معاشك بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليهاالمنع من السفر الأبرز.. تعرف على حالات التظلم في القانون الجديدغرامات تصل لـ 50 ألف جنيه.. عقوبات جديدة تنتظر سارق الواي فايمستقبل وطن في الصدارة والشعب الجمهوري الوصيف.. 12 حزبا تسيطر على مقاعد البرلمان الجديد6 أشهر حبسا و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات جديدة لـ سارق البريد الإلكتروني"متتهورش".. تصل إلى المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات التهديد الإلكترونيأبرزهم مرتضى منصور ومحي الدين .. النواب الأكثر حصدا للأصوات خارج البرلمانتصل لـ 20 ألف جنيه.. تعرف على مكافآت العضوية لنواب البرلمان