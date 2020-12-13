وكيل صحة الغربية: تخصيص سيارة إسعاف لنقل الطفلة ميرا إلى معهد ناصر.. صور

أكد الدكتور عبد الناصر حميد ة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، أنه تم التنسيق مع الدكتور مجدي عوض مدير الجههة المسؤولة عن الإسعاف، لتخصيص سيارة إسعاف لنقل الطفلة ميرا من مستشفى المبرة بطنطا لإجراء عملية جراحية عاجلة لها بمعهد ناصر بالقاهرة.





واضاف وكيل وزاره الصحه أنه باشر إجراءات نقل الطفلة إلى معهد ناصر، وتوفير لها الرعاية العلاجية والأمصال اللازمة، حتى وصولها إلى أبواب معهد ناصر .





كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة (ميرا .م.ا) بعد مناشدة ذويها للرئيس للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الطفلة "ميرا" من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، مشيرًا إلى أنها تعاني من ثقب بين الاذينين والبطينين بالقلب.





وأضاف "مجاهد" أنه جارِ نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، حيث سيكون فى استقبالها فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لاجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



