ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
Advertisements
حسام الحارتي
اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الأسبوع الأولى من بطولة الدوي المصري والتي تقام اليوم الأحد، والحكم محمود ناجي لمباراة المصري والإسماعيلي.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي وي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.


وجاءت قائمة الأهلي


محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.


وشهدت القائمة غياب بعض العناصر الاساسية من بينها النيجيرى جونيور أجاى الذى يخضع لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة بالاضافة الى مروان محسن، ووليد سليمان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي الأولى للموسم الجديد

الأهلى يمنح "باسم على" الاستغناء مجانا قبل انتقاله للمقاولون

تعرف على قائمة الأهلي الأفريقية للنسخة الجديدة من دوري الأبطال

الصفقة الثالثة .. الاتحاد السكندرى يضم لاعبا جديدا من الأهلي رسميا

الأحد.. اتحاد الكرة يقرر إغلاق قيد اللاعبين أمام أندية الدورى

أبرز غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش.. كيف يسد موسيماني الثغرات في نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

بعد توجيهات السيسي بعلاجها .. تفاصيل حالة الطفلة أميرة قبل خضوعها للعملية الجراحية

باحث: محمود عزت كان يتحكم في شئون جماعة الإخوان

أول رد من فرنسا على إعلان بريطانيا نشر سفن حربية في مياهها

رئيس الاتحاد السكندري: إبراهيم حسن في العناية المركزة وحالته مستقرة الآن

أفشة يثير أزمة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. تفاصيل

جماهير الزمالك تكرم أمير مرتضى في الإمارات

Advertisements

أفشة يثير أزمة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. تفاصيل

سأترك عملي| مدحت العدل: أتشرف بانضمام أحمد وأمير مرتضى في قائمتي الانتخابية لـ الزمالك

أمير مرتضى منصو يوجه رسالة خاصة للاعبي وجماهير الزمالك

أزمة الصورة.. فرج عامر: ميدو باس دماغ محمود الخطيب وحسن حمدي

رئيس الاتحاد السكندري: إبراهيم حسن في العناية المركزة وحالته مستقرة الآن

جماهير الزمالك تكرم أمير مرتضى في الإمارات

هشام يكن عن تعيين فاروق جعفر لرئاسة لجنة كرة الزمالك: ليس له أي رؤية فنية واختيار غير موفق

أهلي ولا زمالك.. مصطفى مراد فهمي يحسم الجدل حول لقب نادي القرن

مصور مباراة بيراميدز والاتحاد: عمار حمدي تعمد إعادة إشارة الفلوس لـ رمضان وإكرامي

"لو فيه خير مكنش الأهلي استغنى عنه".. عصام مرعي: أحمد الشيخ غير مؤهل للعب في الزمالك وشيكابالا أحسن منه

مبخافش غير من اللى خلقني| تفاصيل خناقة عماد النحاس مع حكم مباراة الزمالك

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف مسكون.. عروس تمر بأحداث مرعبة قبل زواجها | صور

لصوص ولكن.. أغرب جريمة سرقة لسيارة مرسيدس| صور

أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور