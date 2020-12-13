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سيارات

رعشة ورجة.. أهم أعطال حساس الهواء في السيارة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن تلف الايرماس يقع بين العمة والمحرك، حيث إنه يسمح بدخول الهواء إلى الموتور بالكمية المناسبة، كما أنه يعطي إشارة للكمبيوتر لكمية البنزين حسب كمية الهواء التي دخلت الموتور، وذلك حتى يتحقق احتراق كامل لوقود المحرك.


ويجد أصحاب السيارات في حالة تلف الأيرماس أو حساس الهواء الشعور برعشة في محرك السيارة ، أو تقطيع صادر من الشكمان يبدأ عزم السيارة يضعف.

ولحماية الحساس من التلف، يجب الاهتمام بتغيير فلتر الهواء في السيارات كل فترة ، مع تنظيف حساس الهواء لسهولة فكه وتركيبه فكل ماعليك هو تنظيفه بالهواء أو أستخدام فرشة عادية أو فرشة أسنان وقليل من ابتنزين التنظيف ثم تتركه ليجف ثم تقوم بتركيبه وتركيب الفيشة الخاصة بالحساس .

ويعد حساس الهواء في السيارة من الحساسات الآمنة ، والمستقرة ، المرنة التي تتمتع بسهولة الوصول إليها وصيانتها ، وتعبر من الحساسات الموثوقية.


كما أن وظيفة  حساس الهواء في السيارة مهمة جدا فمن  المهام الرئيسية لهذا الحساس هي قياس كمية الهواء الداخلة من أجل الحصول على الاحتراق الكامل حيث يتم خلط الهواء مع الوقود في حجرة الاحتراق بنسبة دقيقة من أجل أن يعطي أفضل احتراق له، وجعل المحرك في أفضل حالاته ويعطي أفضل أداء له.

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