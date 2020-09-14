ماهي وظيفة حساس الهواء في السيارة

يعتبر حساس الهواء في السيارة هو جهاز استشعار تدفق الهواء الشامل ، وهو من بين الحساسات المهمة في السيارة وضمن المحركات.





وتشمل وظيفة حساس الهواء في السيارة قياس تتدفق الهواء ، حيث يقوم هذا الحساس بتحويل كمية الهواء المستنشق من قبل السيارة إلى إشارة كهربائية ، وقياسها وإرسالها إلى وحدة التحكم العامة في السيارة.





كما تعد هذه الإشارات التي يرسلها الحساس من الإشارات الاساسية والرئيسية المهمة في حقن الوقود ، حيث يعتمد هذه الحساس بشكل عام على قياس الهواء.





ويعد حساس الهواء في السيارة من الحساسات الآمنة ، والمستقرة ، المرنة التي تتمتع بسهولة الوصول إليها وصيانتها ، وتعبر من الحساسات الموثوقية.





كما أن وظيفة حساس الهواء في السيارة مهمة جدا فمن المهام الرئيسية لهذا الحساس هي قياس كمية الهواء الداخلة من أجل الحصول على الاحتراق الكامل حيث يتم خلط الهواء مع الوقود في حجرة الاحتراق بنسبة دقيقة من أجل أن يعطي أفضل احتراق له، وجعل المحرك في أفضل حالاته ويعطي أفضل أداء له.





يعتبر حساس الهواء في السيارة هو جهاز استشعار تدفق الهواء الشامل ، وهو من بين الحساسات المهمة في السيارة وضمن المحركات.





وتشمل وظيفة حساس الهواء في السيارة قياس تتدفق الهواء ، حيث يقوم هذا الحساس بتحويل كمية الهواء المستنشق من قبل السيارة إلى إشارة كهربائية ، وقياسها وإرسالها إلى وحدة التحكم العامة في السيارة.





كما تعد هذه الإشارات التي يرسلها الحساس من الإشارات الاساسية والرئيسية المهمة في حقن الوقود ، حيث يعتمد هذه الحساس بشكل عام على قياس الهواء.





ويعد حساس الهواء في السيارة من الحساسات الآمنة ، والمستقرة ، المرنة التي تتمتع بسهولة الوصول إليها وصيانتها ، وتعبر من الحساسات الموثوقية.





كما أن وظيفة حساس الهواء في السيارة مهمة جدا فمن المهام الرئيسية لهذا الحساس هي قياس كمية الهواء الداخلة من أجل الحصول على الاحتراق الكامل حيث يتم خلط الهواء مع الوقود في حجرة الاحتراق بنسبة دقيقة من أجل أن يعطي أفضل احتراق له، وجعل المحرك في أفضل حالاته ويعطي أفضل أداء له.