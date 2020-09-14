AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ماهي وظيفة حساس الهواء في السيارة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
حساس الهواء
حساس الهواء
Advertisements
أماني نوار

 يعتبر حساس الهواء في السيارة هو جهاز استشعار تدفق الهواء الشامل ، وهو من بين الحساسات المهمة في السيارة وضمن المحركات.


وتشمل وظيفة حساس الهواء في السيارة قياس تتدفق الهواء ، حيث يقوم  هذا الحساس بتحويل كمية الهواء المستنشق من قبل السيارة إلى إشارة كهربائية ، وقياسها وإرسالها إلى وحدة التحكم العامة في السيارة.


كما تعد هذه الإشارات التي يرسلها الحساس من الإشارات الاساسية والرئيسية المهمة في حقن الوقود ، حيث يعتمد هذه الحساس بشكل عام على قياس الهواء.


ويعد حساس الهواء في السيارة من الحساسات الآمنة ، والمستقرة ، المرنة التي تتمتع بسهولة الوصول إليها وصيانتها ، وتعبر من الحساسات الموثوقية.


كما أن وظيفة  حساس الهواء في السيارة مهمة جدا فمن  المهام الرئيسية لهذا الحساس هي قياس كمية الهواء الداخلة من أجل الحصول على الاحتراق الكامل حيث يتم خلط الهواء مع الوقود في حجرة الاحتراق بنسبة دقيقة من أجل أن يعطي أفضل احتراق له، وجعل المحرك في أفضل حالاته ويعطي أفضل أداء له.


يعتبر حساس الهواء في السيارة هو جهاز استشعار تدفق الهواء الشامل ، وهو من بين الحساسات المهمة في السيارة وضمن المحركات.


وتشمل وظيفة حساس الهواء في السيارة قياس تتدفق الهواء ، حيث يقوم  هذا الحساس بتحويل كمية الهواء المستنشق من قبل السيارة إلى إشارة كهربائية ، وقياسها وإرسالها إلى وحدة التحكم العامة في السيارة.


كما تعد هذه الإشارات التي يرسلها الحساس من الإشارات الاساسية والرئيسية المهمة في حقن الوقود ، حيث يعتمد هذه الحساس بشكل عام على قياس الهواء.


ويعد حساس الهواء في السيارة من الحساسات الآمنة ، والمستقرة ، المرنة التي تتمتع بسهولة الوصول إليها وصيانتها ، وتعبر من الحساسات الموثوقية.


كما أن وظيفة  حساس الهواء في السيارة مهمة جدا فمن  المهام الرئيسية لهذا الحساس هي قياس كمية الهواء الداخلة من أجل الحصول على الاحتراق الكامل حيث يتم خلط الهواء مع الوقود في حجرة الاحتراق بنسبة دقيقة من أجل أن يعطي أفضل احتراق له، وجعل المحرك في أفضل حالاته ويعطي أفضل أداء له.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتوفير البنزين.. خطوات تنظيف حساس الشكمان بدون فني

أسباب حدوث رجة السيارة أثناء الوقوف

وظيفة حساس الكرنك ومخاطر تلفه على السيارة

أسباب ضعف عزم السيارة

ماهي أعراض تلف حساس الأكسجين ؟

فيديو جراف.. أسباب تلف حساس الكرنك

ترشيحاتنا

فايلر يتابع وسامي يتمسك.. تعرف على موقف ثنائي الأهلي المعارين لنادي سموحة

قس سويدي مسن يشهر إسلامه ويبيع منزله للعيش بالمغرب

أمير عبدالعزيز يكشف عن إصابة مصطفى فتحي

حمو بيكا ينشر صورا جديدة من حفل زفافه.. شاهد

مـن تخدعون أيها الخرفان.. رواد السوشيال ميديا يكشفون فبركة الإخوان لفيديوهات مظاهرات

طائرة نتنياهو تتزين بأعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل قبل توقيع اتفاق السلام

AdvertisementS

مات بعدها بـ خمسة أيام.. قصة وفاة شاب التقط صورة سيلفى داخل النعش وكتب قريبا إن شاء الله

سر فتاة ظهرت معه فى أكثر من مناسبة.. الجمهور يدافع عن ابنة أحمد السقا

اندلاع حريق بقطار القاهرة - الإسكندرية ولا خسائر في الأرواح

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر.. جميع الطرق

بنى 23 برجا مخالفا قيمتها مليار جنيه.. تعرف على حوت محافظة الإسكندرية المحبوس بسبب المخالفات

محافظ دمياط: فتح قاعات الأفراح بنسبة 50% لتخفيف أضرار كورونا على المواطنين

من 15-25 ‎%‎ .. وزير الإسكان يعلن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة

بسكين في ظهرها.. طفلة حية ملقاة داخل كيس بلاستيك بلا رحمة ..صور

وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن لقاح كورونا بمصر

أحمد الحامي: أيوب الكعبي يرحب باللعب للأهلي ولا صحة لطلبه 2 مليون دولار سنويا

سر احتفاء الصحافة التركية بصورة الرئيس السيسي الوحيدة مع أردوغان ..فيديو

شاهد.. ضابط يدهس رأس شاب أسود في الأرض.. واعتداء عنيف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية تركيب الرموش

شاهد.. ضابط يدهس رأس شاب أسود في الأرض.. واعتداء عنيف عليه

بسكين في ظهرها.. طفلة حية ملقاة داخل كيس بلاستيك بلا رحمة ..صور