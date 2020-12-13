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أخبار العالم

انفجار في العاصمة الأفغانية كابول وسقوط قتلى وجرحى.. فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
وقع انفجار، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابل أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

أعلن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية في كابول، فروس فرامرز، إن انفجار لغم مغناطيسي وقع في الحي الخامس عشر في كابول.

وقال مسؤولو شركة العاصمة الأفغانية إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران إثر انفجار لغم مغناطيسي بسيارة في المنطقة الخامسة عشرة.

وأضاف أنه حتى الآن الخسائر المحتملة في هذا الحادث لم تتضح بعد.

يأتي الانفجار بعد سقوط 4 صواريخ على العاصمة الإفغانية كابول، أسفر عن مقتل مدنيا وإصابة اثنين آخرين.

وتم إطلاق الصواريخ من سيارة طراز تويوتا كورولا. وقالت الوزارة إن صاروخين على الأقل سقطا في مناطق سكنية.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في وقت لاحق مسؤوليته عن القصف الصاروخي.
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