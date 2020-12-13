حلوة الحلوات.. لميس سلامة توجه رسالة خاصة للمصريين

"اللي بنا مصر كان في الأصل حلواني" بدأت الاعلامية لميس سلامة حديثها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، بأغنية الفنان على الحجار، وهي كلمات تلمس كل مصري عند سماعها، ولذلك يجب أن يكون هناك دور كبير لكل مواطن مصري للحفاظ على هذا الجمال.





وأكدت لميس سلامة، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر من البلاد التي تتمتع بأهلها أصحاب القلوب الطيبة المفعمة بالحب الي جانب ما وهبها الله من نعم سواء في جوها أو آثارها ونيلها ومناظرها الطبيعية.





وأوضحت أنه يجب علينا تنمية دور المواطن في الحفاظ على وطنه بل والعمل على تطويره بشكل أفضل، لافتة إلى أن القيادة السياسية اعادت القاهرة رونقها فعادت القاهرة الخديوية، من خلال أعمال التطوير التي تمت في ميدان التحرير من تشجير واضاءه وترميم وتنظيف وجهات المنازل المطلة على الميدان.





وأشارت إلى أن الدولة تعمل على إحياء رونق كل ميدان القاهرة الكبرى وليس فقط ميدان التحرير، ولذلك المرحلة الثانية من التطوير ستتوجه بها الدولة الي ميدان الاوبرا ومصطفى كامل وطلعت حرب وغيرها من الميادين الاخرى التي تحافظ على اصل وعراقة وتاريخ الدولة، معقبة: "عشان كده مصر يا ولاد حلوة الحلوات".





ويهدف مشروع تطوير الميادين إلى إبراز ما تمتلكه حضارة مصر العريقة من كنوز فريدة، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية الوصول بالميدان إلى أبهى صورة له، وتجميل الميدان، ليكون مزارًا جديدًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة، حيث استغرقت أعمال التطوير في ميدان التحرير 10 أشهر، بتكلفة تقديرية بلغت ما يقرب من 150 مليون جنيه.



