عيار 18 يسجل 688 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد 13-12-2020

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأحد 13- 12 - 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





أسعار الذهب اليوم في مصر:





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 918 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 803 جنيهات.





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 688 جنيها للجرام.





سعر الجنيه الذهب يسجل 6424 جنيها.





وفى سياق آخر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.





وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.





ووفقا للخبراء، فإنه من المتوقع أن يظل المعدن النفيس على عرش الاستثمار الآمن لعدة أشهر مقبلة، حيث سيواصل الذهب الارتفاع في ظل جائحة كورونا، وأن الحل التوصل لعقار للقضاء على الفيروس نهائيا.





وقال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب مرتبط جميعها ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقي الدول.





وأضاف أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية وهناك بطئ ولذلك أثر على الذهب و أن فيروس كورونا تسبب فى رفع أسعار الذهب، وأيضًا ما يتم فى أمريكا من انتخابات ومواقف بايدن وترامب وحديث كل منهما عن أحقيته للرئاسة له تأثير على أسعار الذهب.





وأشار إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، لآن الذهب لا ينخفض كثيرًا، ولذلك ننصح بشراء الذهب خلال هذه الفترة.