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قوتك في دكتك.. ناقد رياضي: إثارة ومفاجآت في بطن الدوري المصري

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
الناقد الرياضي، على
الناقد الرياضي، على نصير
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فرح علاء الخولي
قال الناقد الرياضي، على نصير، إن الدوري المصري الممتاز بدأ بسخونة كبيرة من المباراة الأولى، وهذا على غير المعتاد، فكان في الأغلب يتم متابعة المباريات في الأسابيع النهائية، مؤكدا أن دوري هذا الموسم مختلف تماما.


وأضاف على نصير، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان هناك توقعات من الخبراء والمتخصصين في الكرة بأن هذا الموسم للدوري مليء بالإثارة، ولكن ما فاق التوقعات هو أن الإثارة بدأت مع أول مباراة في الدوري، لافتا إلى أن الجولة الأولى في الدوري كانت مثيرة جدا، مؤكدا أن فريق سيراميكا كليوباترا استطاع أن يلعب بأداء مبهر في الجولة الأولى واستطاع أن يقدم نفسه بشكل أكثر من رائع.


"إثارة ومفاجآت في بطن الدوري المصري"، هذا كان العنوان العريض الذي وصف به علي نصير الدوري المصري، قائلا إن هناك قواعد ثلاثة للفوز لا تختلف في أي دوري في العالم، أول قاعدة الرغبة، ثانيا الروح سواء في الملعب أو غرفة الملابس، ثالثا تشكيلة الفريق والدكة، وأضاف: "قوتك في دكتك هي اللي بتبين مستوى فريقك"، مشيرا إلى أن هذه الأساسيات الثلاثة تعتمد اعتمادا كليا على إدارة النادي والفريق.


مباريات اليوم، الأحد 13 / 12 / 2020، ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، في نسخته رقم 62:
مباراة المصرى البورسعيدى والإسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية
الأهلى ومصر المقاصة على ستاد الأهلى وي السلام.

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