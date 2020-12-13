المطربة يارا تستعرض موهبتها في الطبخ عبر إنستجرام.. شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو للمطربة "يارا"، نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تطهو شوربة المشروم الصحية، وتستعرض موهبتها في الطبخ.





وسألت المطربة يارا في نهاية "الفيديو" جمهورها عن مدى أعجابهم بوصفة الشوربة .





كانت المطربة يارا شاركت متابعيها بصورة جديدة لها من آخر إطلالة صيفية لها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت يارا بإطلالة كاجوال بسيطة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





وعلقت يارا على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "حتى بعد انتهاء الحجر الصحّي.. بتبقى الجلسة في البيت هيّي الشيء المفضّل لإلي.. وإنتوا شو بتعملوا بعد الحجر وشو أوَّل مكان مكان رحتوه ؟".





وأطلت يارا على جمهورها مرتدية تي شيرت باللون الأسود بتصميم الأوف شولدرز، وعليه بنطال استرتش باللون الأسود ، وهو ما أبرز من رشاقتها.





ورفعت يارا شعرها البني إلى الوراء بطريقة عشوائية، فيما تركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها، مما خطفت الأنظار وانهالت عليها تعليقات الجمهور المتابعين لها.